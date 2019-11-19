Экономика

В региональный закон о патентной системе налогообложения намерены внести корректировки

Парламентский комитет по бюджету, налогам и финансовой политике рассмотрел сегодня, 26 ноября, поправки в областной закон «О патентной системе налогообложения». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев пояснил, что корректировки связаны с изменением подхода к расчету потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода и не касаются пересмотра ставок.

«Исходили из того, чтобы не увеличивать налоговую нагрузку для индивидуальных предпринимателей», - подчеркнул он.

Председатель парламентского комитета Борис Полозов напомнил коллегам, что законопроект предварительно обсуждался специально созданной рабочей группой. «Мы дважды собирались при подготовке этого документа. Вносимые сейчас поправки согласованы, но, в принципе, представители предпринимательского сообщества говорили, что по отдельным видам деятельности установленный регионом размер потенциально возможного годового дохода очень завышен. В связи с этим, мы предлагаем создать совместную группу для проработки вопроса о снижении этого показателя, чтобы к 2021 году установить реальную шкалу стоимости патента, и заранее подготовиться к предстоящей отмене единого налога на вменённый доход», - предложил он.

Добавим, что в пояснительной записке к проекту закона отмечается, что документ содержит некоторые уточняющие правки. Так вид предпринимательской деятельности «сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности» изложен в редакции: «сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности».

Кроме того, субъектам Российской Федерации предоставляется право устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода:

на единицу средней численности наемных работников;

на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта;

на 1 тонну грузоподъемности транспортных средств, на одно пассажирское место

на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков

на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания и (или) на 1 квадратный метр площади объекта стационарной (нестационарной) торговой сети, объекта организации общественного питания.

Ранее субъектам Российской Федерации предоставлялось право устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости от средней численности наемных работников; количества транспортных средств, грузоподъемности транспортного средства, количества посадочных мест в транспортном средстве; количества обособленных объектов (площадей) в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в Налоговом кодексе РФ.

Законопроектом также предлагается установить потенциально возможный годовой доход: на единицу средней численности наемных работников; на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта; на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков; на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети и (или) на 1 квадратный метр площади объекта стационарной (нестационарной) торговой сети; на 1 объект организации общественного питания.

В связи с введением удельных показателей по средней численности наемных работников, автотранспортным средствам, судам водного транспорта снижается налоговая нагрузка для индивидуальных предпринимателей, привлекающих наемных работников, начиная с одного, для владельцев нескольких автотранспортных средств и судов водного транспорта.

Учитывая, что подавляющее большинство индивидуальных предпринимателей оформили в 2019 году патент без наемных работников, существенного изменения поступлений от данных видов деятельности в местные бюджеты не ожидается.