Экономика

Перспективы расширения производства Михаил Ведерников обсудил с южнокорейским инвестором

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Йура Корпорейшн РУС» Мин Донг Хуном.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, на мероприятии регион также представляли заместитель губернатора Нинель Салагаева, врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина, председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников, и.о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» Андрей Яковлев.

Встреча, в первую очередь, была посвящена обсуждению вариантов расширения производства компании на территории Псковской области, так как «Йура Корпорейшн РУС» планирует существенно увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Мин Донг Хун представил губернатору планы по поэтапному развитию компании. В частности, в следующем году компания планирует расширить уже функционирующие в регионе производственные цеха. Речь идет об открытии дополнительных 200 рабочих мест. Сейчас на производстве уже трудятся около 900 специалистов.

В свою очередь, глава региона обратил внимание инвесторов на существующие меры государственной поддержки, а также преференции и льготные условия, действующие в регионе, в том числе и на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Особое внимание участники встречи уделили вопросу подбора или подготовки на базе ПсковГУ квалифицированных специалистов. «Приятно, что в городе много молодежи. Именно молодых специалистов мы хотим увидеть на своем производстве. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку», — заметил Мин Донг Хун.

«Мы открыты и для новых инвесторов, и для тех, кто уже успешно работает в регионе. Власти региона готовы оказывать всестороннюю, адресную поддержку на различных этапах реализации проектов. К решению отдельных вопросов я готов подключаться лично», — заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что ООО «Йура Корпорейшн РУС» - филиал южно-корейского предприятия, занимающегося поставкой комплектующих для автомобильного завода «Хендэ». В Пскове с августа 2011 года развернуто обособленное подразделение предприятия, где выпускаются жгуты для электропроводки автомобиля.