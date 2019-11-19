Экономика

С 2020 года неработающим пенсионерам определенной категории будет установлена социальная доплата к пенсии

Социальная доплата к пенсии устанавливается всем неработающим пенсионерам общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.

Псковская область входит в число тех субъектов, где региональный прожиточный минимум пенсионера на 2020 год (9529 руб.) установлен выше федерального (9311руб.). Поэтому социальная доплата до прожиточного минимума будет не федеральной (ФСД), а региональной (РСД), т.е. осуществляться не Пенсионным фондом, а органами социальной защиты населения.

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера, как и раньше, будут учитываться суммы следующих денежных выплат:

- пенсии;

- дополнительного материального (социального) обеспечения;

- ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

- иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

В настоящее время органами ПФР и социальной защиты проводится организационная работа по установлению РСД.

Тем пенсионерам, кому выплачивалась ФСД к пенсии, заявление на установление РСД оформлять нет необходимости. РСД установят на основании имеющихся документов, и её размер будет зависеть от размера пенсии и мер социальной поддержки.

Пенсионерам, которым пенсия будет назначаться с 2020 года, для проверки права на установления РСД необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства (в территориальные отделы в городах Псков и Великие Луки и в Центры социального обслуживания в районах).

Отметим, что на сегодняшний день около 27 тысяч неработающих пенсионеров Псковской области получают федеральную социальную доплату к пенсии. С её помощью размер пенсии неработающего гражданина доводят до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера, который в 2019 году составляет 8806 рублей.