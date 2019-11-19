Экономика

В России утверждена адресная инвестпрограмма на три года

Министр экономического развития Максим Орешкин утвердил федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на период с 2020 по 2022 год, согласно которой, расходы государства вырастут на 400 млрд по сравнению с документом 2019-2021.

Так, в 2020 году государство планирует инвестировать 1,07 трлн, в 2021-м — 1,08 трлн, в 2022-м — 1,03 трлн рублей, сообщили в ведомстве. Чуть больше трети всех средств пойдет на нацпроекты и комплексный план развития магистральной инфраструктуры (КПМИ) — за три года на них потратят в общей сложности 1,18 трлн рублей. Наиболее дорогостоящими станут мероприятия федеральных проектов, связанные с экологией, — на них выделят 145 млрд рублей, около 75 млрд потребует национальная программа по здравоохранению, а 74 млрд — по демографии. В общей сложности на нацпроекты уйдет 416 млрд рублей. В КПМИ в 2020–2022 годах вложат 765 млрд рублей: главным образом деньги направят на строительство и реконструкцию аэропортов, а также коммунальной инфраструктуры.

С помощью ФАИП реализуют более 1,1 тыс. инвестпроектов, в том числе более тысячи адресных объектов капитального строительства, отметили в Минэке. В ближайшую трехлетку должны быть реализованы такие проекты, как строительство атомных ледоколы стоимостью 56,8 млрд, возведение автотрассы из Керчи в Севастополь за 48 млрд и реконструкция Политехнического (5,4 млрд рублей) и Пушкинского музеев (1,5 млрд рублей).

При этом исполнение прошлой ФАИП пока оставляет желать лучшего: по состоянию на ноябрь 2019 года в эксплуатацию введено 42 объекта из 353, и потрачено лишь 40% средств.