Экономика

Услуга переводов по бизнес-картам Сбербанка стала доступна в СЗФО

Переводы по бизнес-картам теперь доступны и для предпринимателей на территории Северо-Западного федерального округа. В некоторых регионах услуга стартовала в начале ноября, до конца года будет завершено ее тиражирование по всей России, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Благодаря новой возможности, переводы денежных средств на бизнес-карты и карты физических лиц проходят мгновенно.

Для перевода необходимо выбрать в личном кабинете карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя. Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% (минимум - 50 рублей), с карты физического лица на бизнес-карту - 1% (минимум - 50 рублей).