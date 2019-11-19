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Экономика

Услуга переводов по бизнес-картам Сбербанка стала доступна в СЗФО

03.12.2019 10:27|ПсковКомментариев: 0

Переводы по бизнес-картам теперь доступны и для предпринимателей на территории Северо-Западного федерального округа. В некоторых регионах услуга стартовала в начале ноября, до конца года будет завершено ее тиражирование по всей России, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Благодаря новой возможности, переводы денежных средств на бизнес-карты и карты физических лиц проходят мгновенно.

Для перевода необходимо выбрать в личном кабинете карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя. Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% (минимум - 50 рублей), с карты физического лица на бизнес-карту - 1% (минимум - 50 рублей).

«Мгновенные переводы - это огромное подспорье для бизнеса. На территории СЗФО сегодня действует более 76 000 бизнес-карт Сбербанка, и мы знаем, что этот сервис будет востребован корпоративными клиентами банка, что его ждали», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

 

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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