Экономика

Ольга Милонаец призвала заказчиков более качественно составлять техзадания к госконтрактам

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец призвала заказчиков государственных и муниципальных контрактов более качественно составлять техзадания. Свою позицию она высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По ее словам, жалобы в УФАС по фактам неисполнения условий контрактов не прекращаются, но в большинстве случаев антимонопольщики не имеют права вмешиваться в процесс, поскольку исполнение контрактов - это уровень ответственности Контрольных управлений, созданных при органах власти.

Причем, во многих случаях проблема качества исполнения госконтрактов, по мнению Ольги Милонаец, заключается в «искаженном техническом задании, не отвечающем действительности». «Мы часто говорим о некачественно составленном техзадании, но при этом я нигде не слышала, что по этому поводу заказчиками принимались какие-то меры. Может, нам об этом просто не известно», - пояснила гостья студии.

Также Ольга Милонаец считает неправильным, когда «крайними» в ситуации с плохим исполнением контрактов всегда делают подрядчиков, 44-й федеральный закон о госзакупках или антимонопольную службу. «Мы говорим только о плохих подрядчиках, плохой антимонопольной службе и 44-м ФЗ, но ни разу я не слышала, чтобы заказчик работ признал, что «техзадание составлено плохо, но мы еще раз все проанализируем и исправим». Такой реакции я пока не вижу», - заключила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.