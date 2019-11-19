Экономика

«Made in Russia»: бизнес-чудо из Великих Лук

Вечная зима, медведи, матрешки, Кремль, автомат Калашникова - за рубежом в течение долгого времени Россия меньше всего ассоциировалась со страной, где могут производить качественный промышленный продукт. Но времена меняются: сегодня, когда в Париже, Мюнхене, Познани, Каире, Лондоне или Дубае слышат «Made in Russia», то понимают: речь идет о качественных разработках и технологиях. Этот национальный бренд стал неотъемлемой частью стратегии развития России.

Одним из первых в Псковской области сертификат и знак качества «Made in Russia» получило великолукское предприятие «М-Конструктор» - ведущий российский производитель металлоформ и оборудования для ЖБИ и металлоконструкций. Мы выяснили, как семейный бизнес «южной столицы» региона, выбравший в качестве символа улыбающегося оранжевого робота, смог завоевать доверие солидных партнеров за границей, и кто помог ему в этом.

Семейные узы

А начиналось все в далекие 90-е, когда индивидуальный предприниматель Валерий Николаевич Багнюк занялся перепродажей металла. Сфера была ему знакома: в советские годы Валерий Николаевич занимался производством железобетонных изделий, работал на Великолукском домостроительном комбинате.

В 2012 году появилась идея объединить общие усилия и создать семейный бизнес: к этому времени за плечами сыновей Валерия Багнюка - старшего Эдуарда и младшего Артема – были престижные вузы и практический опыт работы в производственной сфере и бизнесе. В 2013 году идея обрела форму: «М-Конструктор» стал результатом сложения талантов и возможностей всех членов дружной семьи: Эдуард следит за производством, Артем заботится о распространении продукции, а отец выступает в роли наставника, направляя и контролируя процесс.

Даже символ предприятия - улыбающийся оранжевый робот - родом из семейного доброго круга. «Когда мы придумывали название, на меня нахлынули воспоминания из детства, - рассказывает Артем Багнюк. – У старшего брата любимой игрушкой был перфорированный конструктор, из которого можно было построить кран, автомобиль, робота. Поэтому и назвали предприятие «М-Конструктор»: мы можем работать с металлом как с конструктором. А оранжевый он потому, что у родителей в советские годы был Москвич-412 цвета апельсин».

Сегодня предприятие постоянно развивается, причем темпы развития даже превосходят изначальные ожидания. Четко отлажен технологический процесс: основываясь на чертежах требующегося заказчику бетонного изделия, инженеры компании «М-Конструктор» готовят проект металлоформы. Проект предоставляется клиенту, который проверяет его и либо согласовывает, либо делает замечания для доработки. После этого металлоформа производится и отгружается клиенту.

Стабильность в сочетании с открытостью новым перспективам дали желаемый результат: компания из года в год вводит в работу дополнительные цеха и приобретает качественное и высокопроизводительное оборудование, постоянно расширяя географию рынков сбыта. То, к чему другие шли годами, «М-Конструктор» достигало за считанные месяцы. Спустя два года, в конце 2016 года предприятие получило запрос на поставки в Нидерланды - так началась экспортная экспансия. В 2017-м расширили площади и начали делать первые шаги с точки зрения рекламных компаний. В 2018-м начали участвовать в международных выставках. «М-Конструктор» активно сотрудничает с Российским экспортным центром, неоднократно удостаивался наград Фонда гарантий и поддержки предпринимательства Псковской области в номинациях «Лидер перемен» и «За расширение географии продаж».

Сегодня великолучане поставляют свою продукцию по всей России - от Калининграда до Курил, их металлоформы востребованы и за границей: в Польше, Румынии, Эстонии, Казахстане, Беларуси, Нидерландах, Бельгии, Литве, на Кипре. В структуре продаж экспорт на данный момент оставляет порядка 30% от общего объема. «В долгосрочной перспективе мы должны достигнуть цели в 70%, увеличивая при этом внутренний рынок сбыта», - подчеркивает Артем Багнюк.

Соответственно планам выстраивается и маркетинговая стратегия продвижения: «М-Конструктор» также является постоянным участником международных выставок, конференций и бизнес-миссий. В 2019 году предприятие приняло участие в одном из ключевых отраслевых мероприятий - Международной выставке машин и оборудования для строительной и горной отраслей «Bauma – 2019» в Мюнхене. В конце ноября «М-Конструктор» сделал первые шаги на рынке Ближнего Востока, приняв участие в выставке The Big5.

Представители из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Бахрейна, Индии и др., где стремительно развивается строительный сектор, уже проявили активный интерес к продукции завода. Также на счету предприятия участие в престижных отраслевых выставках, проходивших во Франции, Польше, Германии, Казахстане, других странах Европы и Азии.

В середине ноября штат и возможности «М-Конструктор» расширились благодаря появлению торгового представителя в Париже, который сможет представлять качественный российский продукт во Франции, Бельгии, Алжире и Марокко: теперь франкоговорящие бизнесмены смогут получить и грамотные консультации, и актуальную информацию на родном языке непосредственно от сотрудника компании.

Кстати, в продвижении продукции «М-Конструктор» помогают самые передовые технологии наших дней: мини-модели производимой продукции, которые презентуются в рамках многочисленных выставок, выполнены на 3D-принтере. Любой потенциальный партнер может увидеть воочию весь ассортимент металлоформ, которые изготавливают на заводе, понять принцип их работы. Принять решение о сотрудничестве клиентам помогают и качественные видеоролики компании, где показан процесс производства продукции «М-Конструктор» и наглядно освещаются все этапы технологического процесса.

Будущее - в приоритете

Говоря об успешных предпринимателях, мы часто вспоминаем известный английский оборот - self made man. Но если речь идет о бизнесе, тем более технологичном производстве, такие формулировки уже не употребляются. Успешное предприятие - это всегда история партнерства, поддержки и сотрудничества.

«Если мы говорим о высокотехнологичной продукции - нужно использовать все ресурсы, начиная от субсидий, компенсаций затрат, продвижения через экспортные площадки, выставки до отдельной программы», — уверен министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, говоря о работе предприятий в рамках бренда «Made in Russia».

В развитии компании «М-Конструктор» немаловажную роль сыграло решение об участии в федеральной программе предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке. Субсидирование осуществляется Министерством экономического развития страны при участии ряда крупных банковских организаций, в случае с великолукским предприятием это ПАО Сбербанк.

Наряду с этой «М-Конструктор» использует и другие возможности развития бизнеса, предлагаемые Сбербанком, в частности, преимуществами международной платформой BBP (Bank of business partners). Это открытая бесплатная онлайн-площадка, которая позволяет ее участникам найти деловых партнеров по всему миру для продвижения своей продукции. Благодаря BBP поиск зарубежных контрагентов становится проще, а заключение будущих контрактов происходит напрямую, без вовлечения в этот процесс посредников, что значительно экономит средства.

«Конечно, ведение внешнеэкономической деятельности становится более комфортным, когда ты осуществляешь это совместно с передовым банком страны, так как среди его услуг есть много инструментов, которые могут сделать более комфортной работу экспортеров», - объяснил решение присоединиться к новой площадке коммерческий директор предприятия Артем Багнюк.

«Руководство «М-Конструктор» согласилось тестировать этот продукт, - рассказывает заместитель управляющего Псковским отделением ПАО Сбербанк и куратор корпоративного блока Андрей Копосов. - Бизнес дает нам обратную связь, которая помогает модернизировать эту платформу с точки зрения возможностей использования и возможностей применения всех предлагаемых инструментов. В том числе мы усовершенствовали способы продвижения этой платформы».

Кроме того, Артем Багнюк был постоянным участником образовательных программ, осуществляемых Сбербанком. По словам Андрея Копосова, предприниматели региона охотно и плодотворно обучаются в рамках программы «Бизнес-класс», которая помогает сориентироваться в современных тенденциях экономики и освещает все разнообразие услуг, которые сегодня банки могут предложить сегменту МСП. Это не только кредитование и расчетно-кассовое обслуживание, но и бизнес-карты с их постоянно развивающимся функционалом, страхование, онлайн-транзакции и даже телемедицина.

«Малое и среднее предпринимательство в России вообще и в Псковской области в частности, - это высокоадаптивный бизнес, это прогрессивные и инициативные клиенты, которые готовы расти в разных направлениях, не страшась нового, - объясняет Андрей Копосов мотивы участия Сбербанка в судьбах регионального бизнеса. - Мы считаем, что это тот сегмент, который позволяет увеличивать валовый внутренний продукт и развивать Псковскую область, сохраняя трудовые ресурсы».

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Секрет успеха бизнеса великолукского предприятия, как конструктор, складывается из множества составляющих. Это не только единство устремлений всех поколений этой семьи. Это еще и умение собрать команду профессионалов, умение обучить кадры, стремление к расширению горизонтов, интерес к интенсивной жизни в условиях постоянно возникающих новых возможностей. И еще один очень важный компонент стратегии - открытость. «Неважно, из какой страны твой контрагент: к нему нужно всегда идти открыто и в открытую говорить, не тая ничего за пазухой, - уверен Артем Багнюк. - Люди всегда чувствуют, если есть подвох. Мне кажется, открытые взаимоотношения, открытое общение и открытая игра на рынке — всегда лучше... Мы показываем все как есть. Всё, что есть на наших официальных страницах, всё соответствует действительности».

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