Экономика

Вопросы налоговой политики обсудили эксперты под руководством бизнес-омбудсмена Псковской области

Состоялось очередное заседание Консультационно-экспертного Совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщил сам бизнес-омбудсмен, 6 декабря это третье заседание текущего года было обусловлено острой необходимостью обсуждения налоговой политики региона и страны в целом.

«В связи с предстоящей отменой единого налога на вмененный доход многие предприниматели в Псковской области весьма обеспокоены своим будущем положением. Следует отметить, что в настоящее время единый налог на вмененный доход (ЕНВД) является самой распространенной системой налогообложения среди субъектов МСП в Псковской области, 43% предпринимателей из 23032 субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области применяют ЕНВД», - отметил омбудсмен.

Открывая заседание, Аркадий Мурылев сделал акцент на том, что регион не готов к изменениям налоговой политики. На текущий момент, по словам уполномоченного, нет объективных альтернатив ЕНВД, по упрощенной системе налогообложения - ставки в области максимальные, ПСН еще не доработан.

«В свою очередь, учитывая, что многие из предпринимателей, которые производят и реализуют продукцию, обязательную к маркировке, уже в 2020 году не смогут применять ЕНВД, помимо очевидного увеличения расходов, связанных с высокими ставками, каждый предприниматель вдобавок понесет расходы и на нового сотрудника, либо стороннее обслуживание ввиду увеличения документооборота», - отметил омбудсмен.

Председатель регионального комитета по экономике Андрей Михеев сообщил, что органы власти уже предпринимают меры по снижению налоговой нагрузки и готовы продолжать сотрудничество в этом направлении, так в 2020 году уже по 90% видов деятельности на ПСН уменьшится размер потенциально возможного годового дохода. А что касается перехода на УСН, то по предварительным расчетам для среднестатистического предпринимателя нагрузка может даже снизиться.

В противовес вышеуказанным расчетам председатель Совета облпотребсоюза Николай Тесля привел актуальные расчеты, согласно которым, налоговая нагрузка в целом по союзу при переходе на УСН увеличится в 1,9 раз - на 53 миллиона рублей, соответственно придется закрыть около 380 магазинов, в связи с чем, неминуемо пострадают сельские поселения.

Собравшиеся решили, что, по предварительным расчетам, ввиду существенных убытков, многие предприниматели будут платить 1% по УСН - таким образом, бюджет больших поступлений не получит. По его мнению, рационально было бы сразу установить минимальные ставки по категории доходы на УСН, что позволит платить предпринимателю налоги без излишнего документооборота (подтверждения расходов).

Свои расчеты привел также генеральный директор группы компаний «Ресторанный партнер» Андрей Филатов, по его данным для компании общепита с оборотом в 20 млн. рублей налоговая нагрузка поднимется с 327 тысяч рублей до 650 тысяч рублей и это при условии сохранения действующей льготы по УСН. Неминуемое повышение налоговой нагрузки также подтвердил Владимир Глотко - владелец мест общепита в Печорском районе.

Генеральный директор фабрики «Славянка» Елена Косенкова сообщила, что даже ее крупное предприятие вынуждено на всем экономить и сокращать штат, не говоря уже о малом и микробизнесе, которых эти изменения «убьют».

Предприниматели также отметили, что опасаются ухода огромного пласта рынка «в тень», в связи с чем, конкурировать с незаконным предпринимательством им будет уже не по силам.

Заместитель руководителя УФНС региона Алексей Салтыков заверил, что борьба с незаконным предпринимательством управлением регулярно ведется. А в отношении применения популярных систем налогообложения - УСН, ПСН, ЕНВД привел подробную статистику последних лет, в соответствии с которой в противовес 12,5 тысячи плательщикам УСН и 10 тысяч плательщикам ЕНВД всего 719 владельцев патента.

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов в своем выступлении отметил, что как раз является и представителем органов власти и представителем бизнеса одновременно, в связи с чем, понимает аргументы обеих сторон: «С одной стороны - ограничения, продиктованные нюансами законодательства и соглашениями региона с Минфином, с другой - очевидные опасения бизнеса».

По результатам оживленного обсуждения, все единогласно пришли к выводу о том, что работу по внесению изменений в региональное законодательство, касающееся налоговой политики необходимо продолжить, для чего целесообразно объединить несколько рабочих групп, существующих на базе законодательного органа региона, в одну.

Кроме того, собравшиеся согласились, что необходимо провести расчеты, которые будут отражать реальную обстановку, для укрепления позиции бизнеса в противовес «усредненным» расчетам финансистов, зачастую не соответствующим действительности и препятствуют изменению регионального законодательства.

Вернуться к активной работе участники заседания договорились в кратчайшие сроки, для того, чтобы уже в первой половине 2020 года были приняты соответствующие нововведения. Как отметил Андрей Михеев, в случае принятия мер, которые улучшат положение субъектов предпринимательской деятельности, появится возможность распространить их с начала 2020 года.