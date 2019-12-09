Экономика

Директор Плюсского перерабатывающего комбината рассказал об опыте реализации инвестпроекта в Псковской области

В феврале прошлого года два предпринимателя - Дмитрий Старостин и Константин Новинский - открыли Плюсский перерабатывающий комбинат. Они уверяют, что за семь лет на Северо-Западе не открылось ни одного подобного предприятия полного цикла. Почему же с этим проектом так повезло именно Псковской области?

Корреспонденту Псковской Ленты Новостей попросил директора предприятия Дмитрия Старостина рассказать, почему для реализации проекта по полной переработке полимерных отходов был выбран наш регион, насколько успешным оказался этот опыт, а также поделиться планами на будущее и советами для потенциальных инвесторов.

- Почему вы решили открыть комбинат по переработке полимерных отходов именно в Псковской области, да еще и не в самом близком к областному центру районе?

- Мы открыли производство в Плюсском районе, который находится на границе трех областей - Ленинградской, Новгородской и собственно Псковской. Такое положение для нас важно, потому что комбинат на сегодняшний день работает не только в Псковской области, которая просто не сможет обеспечить нас в полной мере объемами сырья. У нас лишь около 10% приходится на сырье из региона. Пока не внедрена сортировка отходов от населения, мы, к сожалению, не можем брать на переработку очень загрязненные отходы. Поэтому мы забираем отходы только с предприятий, работающих в регионе, и перерабатываем их, а для того, чтобы загрузить комбинат на полную мощность, берем сырье также с предприятий Новгорода и Санкт-Петербурга.

Другая причина, и, возможно, даже ключевая, в том, что я сам родился в Псковской области, и мне хотелось сделать что-то для родного региона.

- Как вы сами оцениваете, какой экономический и социальный эффект принесло региону открытие вашего предприятия? Сколько было вложено средств в ваше предприятие? Сколько открыто новых рабочих мест?

- На первоначальном этапе, без учета стоимости площадки, было вложено порядка 80 млн рублей. Итоговую цифру назвать достаточно сложно, потому что мы практически ежемесячно покупаем какое-то новое оборудование. В феврале ждем очередную поставку оборудования. В целом инвестиции составили не менее 180 млн рублей.

Было открыто около полусотни рабочих мест. Бытует мнение, что, если открывается новое производство, то оно требует большого количества людей. Но сейчас инвесторы стараются идти по пути высокотехнологичного производства, максимально автоматизировать все процессы, увеличить производительность и исключить человеческий фактор. Для нас тоже важно, чтобы на каждой стадии были соблюдены нормы выработки.

Здесь есть еще один любопытный нюанс. Мы слышим, что население региона жалуется, что нет подходящей работы, а, с другой стороны, нам найти людей на наши вакансии сложно. При этом мы даем зарплату в 1,5 раза выше, чем в среднем по региону (мы берем за индикатор зарплату в известных федеральных торговых сетях в регионе), все выплаты производятся без задержек. Поэтому приходится привлекать людей из других областей, у нас только 50% коллектива - это местное население.

Также мы активно участвуем в социальной жизни района. По возможности, помогаем, но стараемся это направление своей деятельности не афишировать.

В целом, я уверен, что открытие нашего производства позитивно отразилось на Псковской области.

- Ваше предприятие можно назвать молодым (официальное открытие комбината состоялось 5 марта 2018 года), однако почти два года работы наверняка уже позволяют сделать вывод, насколько комфортно работать в нашем регионе.

- Несмотря на то, что само предприятие молодое, в этой сфере мы работаем уже более 10 лет. И предприятие не было создано вновь, фактически оно переехало с территории Ленинградской области. Причина переезда - необходимость в увеличении площадей и мощности комбината. В частности, на территории Ленинградской области нам уже не хватало мощностей по электроэнергии.

Мы искали площадку, объехали всю северную часть Псковской области, пока не нашли помещения бывшего деревообрабатывающего комбината. Ощущения были двоякие: с одной стороны, увидели огромный потенциал, с другой - поняли, сколько придется вложить сил, потому что предприятие было доведено до плачевного состояния. Но решили попробовать и начали потихонечку восстанавливать, перевозить оборудование и закупать новые линии.

В целом, работать здесь комфортно. Мы слышали много разных слухов о Псковской области, но не стоит им доверять. Сложности, безусловно, есть, как, пожалуй, и в любом другом регионе. В Псковской области, к примеру, еще нужно поработать над инфраструктурой. С другой стороны, мы не заметили каких-то серьезных барьеров при реализации проекта, в том числе во взаимоотношениях с госорганами.

- Какие есть планы по развитию вашего предприятия?

- На сегодня площадь предприятия, на котором стоит оборудование, порядка 8000 кв. м. В планах запустить еще одну линию в следующем году – еще на 2000 кв. м. Таким образом мы дополним цикл переработки отходов линией по производству полимерпесчаной плитки. Делает ее будем из отходов, которые образуются у нас, это порядка 3-5% от нашего общего объема, и которые пока приходится передавать нашим партнерам.

Мы понимаем, что этот рынок достаточно сезонный: зимой спрос на такую продукцию достаточно небольшой. Но мы надеемся загрузить эту линию в полной мере летом.

- Можете ли вы в завершение поделиться советом или даже напутствием инвесторам, которые намерены открыть производство в Псковской области?

- Инвесторы бывают разные. Есть те, кто уже имеет опыт работы и в России, и в конкретной сфере. Безусловно, для них многие вопросы имеют штатный характер. Если же мы говорим про инвесторов, которые впервые заходят на российский рынок или пытаются освоить новую для себя сферу, то, конечно же, как и в любом регионе, у Псковской области есть своя специфика, которую необходимо сначала изучить. Это касается и разрешительной документации, и работы с контролирующими органами, которые требуют регулярной отчетности. И, к слову, в Псковской области контролирующие органы работают особенно качественно и тщательно.

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Самое главное, не браться сразу за самое сложное и тщательно изучить все нюансы. Рабочие моменты есть всегда, и нужно быть к ним готовым.