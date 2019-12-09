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Экономика

В России взлетели цены на рожь

10.12.2019 22:29|ПсковКомментариев: 0

Цены на рожь в России на минувшей неделе резко взлетели, а наибольший рост зафиксирован на Урале, где это зерно подорожало на 1,5 тыс. рублей до 12,250 тыс. рублей за тонну.

При этом, в частности, в центральных регионах цены выросли на 1 тыс. рублей до 13 тыс. рублей за тонну, в Поволжье — на 750 рублей до 12,375 тыс. рублей за тонну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании «ПроЗерно».

Отраслевые эксперты прогнозируют, что сбор ржи в этом году может составить 1,6-1,63 млн тонн, тогда как в прошлом году он достигал 1,9 млн тонн. Сокращение производства аналитики связывают, прежде всего, с уменьшением посевных площадей — сразу на 108 тыс. га до 872 тыс. га.

Напомним, еще в середине ноября заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова предупреждала, что снижение урожая ржи в России в этом году может привести к росту цен на ржаную муку. По словам эксперта, «низкий урожай, а также невысокое качество ржи в текущем году из-за погодных условий в период вегетации и уборки вызывают рост цен на данную культуру», пишет Росбалт.

«Соответственно растут цены и на производимую из нее муку, которая в ряде регионов в настоящее время уже предлагается мукомольными предприятиями по гораздо более высоким ценам, чем пшеничная мука», — указывала Глазунова.

При этом, добавила она, текущая оценка ИКАР валового сбора ржи составляет 1,6-1,63 млн тонн против 1,92 млн тонн в прошлом году.

Месяцем ранее аналитики IT-компании «Эвотор» поделились результатами исследования, проводившегося по крупным городам страны и приуроченного к Всемирному дню хлеба (16 октября). Выяснилось, в частности, что средняя цена на хлеб в Санкт-Петербурге стала по итогам сентября самой высокой среди крупных городов России. При этом, констатировали эксперты, «самые низкие средние цены на хлеб в Перми и Нижнем Новгороде».

Аналитики также уточнили, что за период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года сильнее всего подорожал ржаной хлеб — на 20% до 36 рублей; он является и самым дорогим.

Источник: Псковская Лента Новостей
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