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Экономика

Эксперты предложили переименовать молокосодержащие продукты

11.12.2019 09:05|ПсковКомментариев: 0

Технический комитет при Росстандарте предложил ввести новые названия для молокосодержащих продуктов с растительными жирами. Нововведение поможет покупателю более четко понимать, где молочный продукт, а где нет. Однако установить правила можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказали «Известиям» в Минсельхозе.

Производители предлагают исключить молокосодержащую продукцию из техрегламента ЕАЭС о безопасности молока, рассказал глава технического комитета при Росстандарте Аркадий Пономарев. Это поможет изменить правила обращения этих товаров, в том числе и их названия.

Сейчас молокосодержащая продукция входит в категорию молочных продуктов. По регламенту до 50% жировой базы в ней может состоять из растительных жиров (например, пальмового или кокосового масла). На этикетке указано, что продукция содержит заменители молочного жира (ЗМЖ) и произведена по технологии сметаны, творога, сыра и т.д. Необходимые уточнения о замене жиров или белков указаны в их составе, но потребители его не всегда изучают. Зачастую такая продукция ассоциируется у граждан с натуральным молоком, а это заблуждение.

С июля потребителей магазины начали разделять молочную и молокосодержащую продукцию, чтобы избежать их смешения. Товары расставляют по разным полкам, или, к примеру, на их ценниках фигурируют специальные аббревиатуры: БЗМЖ (без заменителя молочного жира) и с ЗМЖ (с заменителем молочного жира). Однако Пономарев считает это полумерами. Названия также не должны вводить покупателей в заблуждение, уверен он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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