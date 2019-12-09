Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Анастасией Ивановой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). В гостях у ведущего Константина Калиниченко руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

Речь пойдет о реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», мерах поддержки бизнеса, инвестиционном климате в псковском регионе. Также Анастасия Иванова расскажет о работе Фонда гарантий.

Задать вопрос гостье студии можно по телефону 56-73-72.