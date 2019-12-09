Экономика

Настоящее и будущее «ДСК» станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 12 декабря, в 15:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная модернизации ДСК.

История Псковского домостроительного комбината начинается в 1965 году, когда предприятием был построен первый крупнопанельный дом по ул. Яна Фабрициуса в изделиях 464 серии – это всем известные «хрущевки».

Много лет «ДСК» была одной из немногих строительных организаций по возведению многоэтажных крупнопанельных и кирпичных жилых домов и объектов социального назначения. Порядка 70% жилья в Пскове и Псковской области построено силами псковских домостроителей.

В 2018 году на «ДСК» произведена модернизация производства железобетонных конструкций. Однако это лишь первый шаг, за которым последуют и другие.

Подробнее о результатах первого этапа модернизации предприятия и планах на будущее мы попросим в рамках пресс-конференции рассказать руководство АО «ДСК».

Дата проведения: 12 декабря. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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