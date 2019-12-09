Экономика

10-11 жилых домов сможет ежегодно выпускать ДСК после модернизации

10-11 многоквартирных жилых домов сможет ежегодно выпускать ДСК после модернизации. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил руководитель департамента строительства и производства ГК «ЛУГ» Владимир Закончук на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН, посвященной модернизации завода ДСК.

По его словам, в 2017 году ЗАО «ДСК» преобразовалось в другую организацию, которая в составе ГК «ЛУГ» получила наименование ООО «Баухаус» - предприятие по выпуску железобетонных и бетонных изделий. Оно базируется на базе корпусов ДСК, и весь комплекс сооружений, зданий и механизмов объединило под названием ООО «Баухаус».

Сейчас предприятие работает по-новому, пройдя этап модернизации. ООО «Баухаус» с 2017 года начало модернизацию предприятия с целью усовершенствовать технологию, потому что прежняя не соответствовала требованиям. Еще 10 лет назад требования рынка в отношении планировки квартир изменились. 121-я серия панелей, которая выпускалась на ДСК, не отвечала гибкости рынка и не могла отвечать потребностям покупателей жилья. Им требовались уже более просторные коридоры, иные оконные проемы.

После модернизации предприятие вышло на рынок с комфортным и довольно востребованным квадратным метражом жилой площади. В двух цехах разместилось все производство, оно стало более компактным. Также проведена модернизация оборудования, на котором производился бетон. В частности, приобретено 20 оборотных столов, обладающих отопительной системой, благодаря чему бетон быстро затвердевает.

Использование и конструктив стеновых панелей стал другим - вместо бетона с керамзитом начали применять систему «Парок», что в разы повысило теплоемкость панелей.

Также были отремонтированы железная дорога и тепловоз, имеющиеся на предприятии. Модернизированы крановые пути, цементные склады и система смешения растворов.

Кроме того, очищена территория, покрашены все здания снаружи и внутри. Приведены в достойное состояние бытовые помещения, душевые и другие обеспечивающие деятельность предприятия помещения. Все это было сделано в 2018 году, а начиная с 2019 года начался выпуск новой продукции. За это время построено 5 жилых домов в Пскове, заключил Владимир Закончук.