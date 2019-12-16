Экономика

В Псковской области объем покупок по картам увеличился на 25%

Жители региона активно используют платежные карты для безналичной оплаты покупок. За 9 месяцев 2019 года на территории области с использованием банковских карт было совершено операций на сумму 103,5 млрд рублей (рост на 8,75% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на долю безналичных транзакций в Псковской области пришлось 84,9% от общего количества операций по картам. При этом средняя сумма операций по оплате товаров и услуг продолжает снижаться. Сумма операции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 50 рублей и составила 720 рублей.

Рост популярности карт в качестве платежного инструмента связан, в том числе, с развитием сети по их приему. Для оплаты товаров и услуг в регионе установлено около 11,8 тыс. электронных терминалов. Также в Псковской области работает 720 банкоматов и платежных терминалов, из них 529 единиц - с функцией приема наличных. За 9 месяцев 2019 года количество POS-терминалов увеличилось на 14,3%, банкоматов – на 8,0%.

Всего в январе-сентябре 2019 года на территории региона с использованием платежных карт совершено более 65,4 млн операций, что на 25,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество операций по снятию наличных с карт снизилось за рассматриваемый период на 5,9% - до 9,9 млн транзакций, а их объем увеличился на 0,7% - до 63,5 млрд рублей.

На 1 октября 2019 года у жителей Псковской области было 964,4 тыс. платежных карт. Росту числа карт продолжает способствовать активная эмиссия карт платежной системы «Мир». За 9 месяцев текущего года число карт национальной платежной системы в регионе выросло на 27,8% – до 262,4 тыс. штук. Доля карт «Мир» в регионе выросла до 27,2%.