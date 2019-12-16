Экономика

С весны 2020 года псковичи смогут в фреш-маркете «Корзинка» не только закупиться, но и поесть

С весны 2020 года псковичи смогут в фреш-маркете «Корзинка» не только закупиться, но и поесть. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель фреш-маркета Сергей Ривош.

По его словам, на первом этапе работы фреш-маркета гастрономической составляющей не будет. «К весне планируем открыть пекарню и 2-3 гастро-формата. Не хочу говорить, что это будет, но, надеюсь, это будет интересно псковичам. Что-то им будет знакомо, что-то не очень, а что-то совсем не знакомо», - пояснил гость студии.

Фреш-маркет «Корзинка», по словам Сергея Ривоша, будет поддерживать современные тренды. «Многие псковичи, в том числе молодежь, ездят в другие города, что-то там пробуют. Нам тоже хотелось бы знакомить псковичей с современными трендами. Поэтому к весне планируем, что заработает гастрономическая составляющая, и тогда фреш-маркет обретет завершенный вид», - пояснил он.

Напомним, фреш-маркет «Корзинка» откроется в ТРК «Акваполис» в ближайшее время.