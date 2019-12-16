Экономика

В фреш-маркете «Корзинка» будет представлена как доступная по цене, так и дорогая продукция

В фреш-маркете «Корзинка», который в ближайшее время открывается в ТРК «Акваполис», будет представлена как доступная по цене, так и дорогая продукция. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель фреш-маркета Сергей Ривош.

С одной стороны, по его словам, в псковском регионе образовалось засилье «пятерочек» и «магнитов», а с другой, «человек не может жить без разнообразия, ему хочется даже при самом скромном бюджете каких-то других историй, других ощущений, другого качества».

«Наверное, человек вряд ли будет покупать каждый день сосиски из отборной индейки, но он должен иметь возможность, не ездя «за пределы» или в большие города, купить какие-то продукты, которыми можно полакомиться, поставить на праздничный стол... Мне кажется, такое место в городе должно быть», - убежден Сергей Ривош.

Псков, по его словам, - «не такой уж маленький город, это областной центр, здесь живет много разных людей, и структура потребления тоже у всех отличается». «Москва - не город миллионеров, но современные рынки там есть и в спальных районах, и они находят своего потребителя», - привел пример гость студии.

В псковском фреш-маркете, по его словам, должна быть и доступная по цене продукция, и более дорогая. «Я обеими руками голосую за выбор. И покупатель, мне кажется, тоже голосует за выбор. Потому что, когда ты понимаешь, что у тебя есть возможность купить что-то свежее и интересное, это всегда хорошо. И это будет востребовано. Это не может быть не востребовано. Даже экстраполировать на численность населения, уж один-то такой формат наш город заслуживает», - заключил руководитель фреш-маркета.