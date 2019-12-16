Экономика

Возможности и проблемные вопросы государственно-частного партнерства обсудили в Пскове

Возможности государственно-частного партнерства в Псковской области обсудили эксперты в ходе заседания Консультационно-экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Председатель регионального отделения Опоры России Валерий Лесников рассказал об альтернативном способе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – сотрудничестве бизнеса и государства в форме взаимовыгодного партнерства. Он отметил, что на текущий момент форма взаимодействия через ГЧП присуща в большей степени крупному бизнесу, однако нужно стремиться вовлекать и средний и малый бизнес.

«В нашем регионе это возможно путем заключения между предпринимателем и органом власти концессионного соглашения, неоспоримым преимуществом которого является возможность разделения сторонами обязательств по финансированию. В других регионах уже реализованы масштабные проекты, которые могут стать примером для Псковской области, это и бассейны, и спортивные комплексы, и медицинские учреждения, и даже аэропорт», - поделился Валерий Лесников.

Потенциал такой формы сотрудничества подтвердили и председатель областного комитета по экономике Андрей Михеев, и руководитель регионального Агентства инвестиционного развития Лариса Семашко.

Андрей Михеев напомнил, что возможности ГЧП весьма обширны и не ограничиваются только софинансированием, со стороны органов власти могут быть выделены объекты недвижимости (без конкурса), могут быть предусмотрены любые другие условия, выгодные сторонам. К примеру, в ближайшее время Комитетом по транспорту будут предложены для передачи в ГЧП автостанции.

По заверению председателя комитета по экономике, путей взаимодействия достаточно много, инициатором может выступить любая из сторон, соглашения могут быть заключены на региональном и на муниципальных уровнях.

Однако, как выяснилось, не всегда желание двух сторон приводит к стремительному результату. Обратная стороны медали, по словам руководителя АИР ПО, возникла с Ольгинской гимназией, которая готова к сотрудничеству и расширению, но на сегодняшний день нет необходимого помещения. Депутат Порховского района Михаил Васильев также привел пример, когда инвестор готов и проект уже есть, но местные власти не готовы к сотрудничеству.

Аркадий Мурылев в свою очередь напомнил, что проекты, реализованные по механизму ГЧП, иногда воспринимаются как конкурентные среди органов власти. В качестве примера он невозможность участия в Олимпиадах учеников Ольгинской гимназии.

Именно в целях исключения указанных проблем Аркадий Мурылев предложил создать единую площадку для информационной поддержки инвесторов в сфере государственно-частного партнерства с участием органов исполнительной власти, чтобы каждый из участников соглашения был всецело уведомлен о преимуществах, которые они получат благодаря взаимодействию.

Кроме того, среди предложений прозвучали – оформление единого реестра предложений для потенциального инвестора, а также разработка и внедрение конкретизированных мер стимулирования для инвестора.

Подобная форма взаимодействия еще приобрела популярность в нашем регионе, однако имеет для этого все предпосылки при проявлении совместной инициативы бизнеса и власти.