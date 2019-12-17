Экономика

«Прасковья Молочкова» приглашает в «Империал» за скидками на майонез, творог, молоко и йогурты

В гипермаркете «Империал» снижены цены на молочную продукцию местного производителя «Прасковья Молочкова».

До конца декабря псковичи могут приобрести творог жирностью 5% (упаковка - пакет 0,35 кг) всего за 94,00 рублей (прежняя цена составляла 109,00 рублей).

При покупке молока жирностью 3,2% в бутылке (0,9 кг) можно сэкономить шесть рублей: до 31 декабря его стоимость составит 64,00 рубля (старая цена - 70,00 рублей).

Весь ассортимент вкусов полезных йогуртов от «Прасковьи Молочковой» также до конца года будет продаваться со скидкой. Приобрести любую бутылочку качественного местного продукта можно за 51,00 рубль (прежняя цена - 58,00 рублей).

Наконец, самый важный предновогодний продукт - майонез - вы можете приобрести в ГМ «Империал» по цене 97,00 рублей за ведро (0,9 кг, 51% жирности, старая стоимость - 125,00) рублей.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»! С наступающими праздниками, псковичи!