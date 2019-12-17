Экономика

Фреш-маркет «Корзинка»: ВДНХ «по-псковски»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 декабря. Гость студии - руководитель и координатор нового для города Пскова проекта - фреш-маркета «Корзинка» Сергей Ривош. ТРК «Акваполис» переживает в эти дни период бурного обновления. Открылся первый в Пскове супермаркет «Перекресток», но самое интересное открытие ждет псковичей буквально со дня на день: в «Акваполисе» заработает фреш-маркет «Корзинка» - формат фермерского рынка с экологичной, а самое главное - натуральной продукцией. Сергей Ривош рассказал, что это за формат, что будет предлагаться на фреш-маркете и как все будет устроено.

Константин Калиниченко: Сергей Львович, фреш-маркет - новый для Пскова формат. Что это за формат? Что там будет предлагаться покупателю?

Сергей Ривош: Подобный формат стал появляться в Москве в 2010 - 2011 годах, когда происходила реновация старых московских рынков - традиционных, классических, и на их месте создавались новые торговые форматы, которые включали в себя и гастрозону, зону реализации сельскохозяйственной продукции. По сути фреш-маркет - симбиоз гастро-составляющей и рыночной составляющей, и нацелен он не только на сугубо профильную реализацию товаров, что возможно и в магазине. Концепция фреш-маркета подразумевает создание некого общественного пространства, в которое люди могли бы приходить семьей в выходные и после работы, перекусить, купить свежие продукты. Во главе угла - общественное пространство, потому что сыр и колбасу можно много где купить в Пскове. Но симпатичных общественных пространств, которые объединяли бы несколько позиций, или не так много, или нет совсем, как мне кажется.

Константин Калиниченко: Надо пояснить, что в Пскове есть сложившийся стереотип рынка (синоним слова «базар») как некого пространства, где собраны люди, которые торгуют вроде как произведенными ими же продуктами. Или это перекупщики. В любом случае это уличная территория с зачастую крайне низким уровнем комфорта для покупателей. Иногда это еще и вопросы банальной антисанитарии. Насколько я понимаю, идея фреш-маркета заключается в том, чтобы реализовывать качественную натуральную продукцию и дать людям очень комфортное доступное пространство, где они все это смогут купить.

Сергей Ривош: Все так. Когда мы только начали осмыслять проект несколько месяцев назад, в наших мечтах было создать некую зону свежести, где можно было бы купить напрямую от производителя свежую рыбу, свежее мясо и свежие овощи в сезон. Конечно, это важно, и важно не просто купить, а купить в цивилизованных комфортных условиях. Не знаю, насколько мы можем это реализовать, и насколько наши партнеры в лице фермеров нам помогут, но в идеале хотелось бы там сделать своего рода ВДНХ в Псковской области. Все лучшее, что производит Псковская земля, в идеале хотелось бы представить именно там. Это была бы самая короткая дорога от производителя к столу - тот тренд, который популярен в мире и крупных городах России. Идеальную «картину мира» мы видели именно так. Надеюсь, что-то у нас получится. Нюансы будем дорабатывать. Повторюсь, хочется на площадке фреш-маркета лучшую продукцию местных производителей продавать в цивилизованных условиях, а не на уровне уличной торговли в худшем ее проявлении: лужи, ящики, дождь. Условия покупки этой продукции с точки зрения комфорта оставляют желать лучшего. Все мы ходим на рынки, в магазины и знаем, в каких условиях все это реализуется. Может, это прекрасный товар, но многие покупатели за ним не идут именно поэтому.

Константин Калиниченко: Сергей Львович, я правильно понимаю, что там можно будет не только закупиться, но и поесть?

Сергей Ривош: На первом этапе нет. К весне планируем открыть пекарню и 2-3 гастроформата. Не хочу говорить, что это будет, но надеюсь, это будет интересно псковичам. Что-то будет знакомо, что-то не очень, а что-то совсем не знакомо. Надо поддерживать современные тренды. Многие псковичи, в том числе молодежь, ездят в другие города, что-то там пробуют. Нам тоже хотелось бы знакомить псковичей с современными трендами. Поэтому к весне планируем, что заработает гастрономическая составляющая, и тогда он обретет завершенный вид.

Константин Калиниченко: На самом деле это здорово. В Пскове много чего есть, но в то же время тиражный продукт, засилье «магнитов» и «пятерочек» начинают уже очень сильно психологически «давить». Сергей Львович, на ваш взгляд как «крестного отца» проекта, насколько удобен фреш-маркет для фермеров\продавцов?

Сергей Ривош: Мы стремились создать максимально комфортные условия как для покупателей, так и для продавцов, потому что довольный продавец - это довольный покупатель. Это вещи, которые связаны между собой. Поэтому оборудование торговых мест, места хранения, подсобки - все это продумывалось и делалось по аналогии с ведущими проектами, которые уже реализованы. Мы за максимальный комфорт для всех участников процесса. Если всем будет комфортно, значит и покупатель к нам пойдет, и продавец будет улыбаться, и все будет в порядке. Мы формируем процесс таким образом, что фермер может прийти, арендовать торговое место и при этом не нести никаких расходов на оборудование - холодильные витрины и шкафы, все это приобретено за наш счет. А он просто арендует торговое место и приносит с собой только весы, кассовый аппарат и терминал для эквайринга. Для этого мы обеспечиваем Wi-Fi и решаем все технические вопросы и вопросы поддержания порядка на территории. Это вопросы нашей управляющей компании, которые мы будем решать. Стоимость аренды торгового места сопоставима с уличными рынками - она ни на копейку не дороже. Более того, наша кадровая служба помогает арендаторам с подбором продавцов. Поэтому с нашей точки зрения продавцам созданы максимальные условия. Есть у тебя хороший товар - приходи и торгуй в комфортных условиях. Мне кажется, наш город этого заслуживает.

Константин Калиниченко: Мне кажется, наш город уже давно этого заслуживает. Сергей Львович, скептики говорят, что фреш-маркет - это столичный формат, где сформировалась значительная аудитория потребителей фермерского качественного продукта, и задаются вопросом, не слишком ли это круто для Пскова. Идея-то прекрасная, но не на Шекспира ли мы тут замахнулись?

Сергей Ривош: Понимаю скепсис и опасения, но история выглядит следующим образом: есть определенная структура потребления. Вы упомянули о том, что в Пскове сформировалось засилье «пятерочек», «магнитов» и магазинов «у дома». Но человек не может жить без разнообразия, хочется даже при самом скромном бюджете каких-то других историй, других ощущений, другого качества. Наверное, человек вряд ли будет покупать каждый день сосиски из отборной индейки, но иметь возможность, не ездя «за пределы» или в большие города, купить какие-то продукты, которыми можно полакомиться, поставить на праздничный стол... мне кажется, такое место в городе должно быть. Псков - не такой уж маленький город, это областной центр. Здесь живет много разных людей, и структура потребления тоже у всех отличается. Москва - не город миллионеров, но современные рынки там есть и в спальных районах, и они находят своего потребителя. В фреш-маркете должна быть и доступная продукция, и более дорогая. Я обеими руками голосую за выбор. И покупатель, мне кажется, тоже голосует за выбор. Потому что, когда ты понимаешь, что у тебя есть возможность купить что-то свежее и интересное, это всегда хорошо. И это будет востребовано. Это не может быть не востребовано. Потому что если даже экстраполировать на численность населения, уж один-то такой формат город заслуживает и должен иметь. Это бесспорно.

Константин Калиниченко: И должен потянуть.

Сергей Ривош: Да. И должен потянуть. У меня в этом плане нет сомнений.

Константин Калиниченко: Дай бог, потому что мы часто в соцсетях читаем вещи, совершенно дикие для жителей других регионов и для европейцев: за каким-то продуктом мы едем в другое государство. При этом мы едем не за чем-то экстраординарным, а за банальными продуктами высокого качества, которые, к сожалению, не можем купить на нашем масс-маркете. Сергей Львович, достаточно ли поставщиков этой качественной продукции? Я так понимаю, не совсем корректно говорить здесь чисто о фермерах. Кроме них, видимо, будет кто-то еще. Не окажется ли так, что на фреш-маркете будут торговать обычные «сетевики», например, Псковский мясокомбинат, «Деревня Соловьи»?

Сергей Ривош: Соглашусь с вами. Не было такой задачи - собрать там каких-то крупных производителей. Изначально наш формат это не подразумевает, но какие-то минимальные форматы все равно присутствовать будут. Но это не половина, не 30 и даже не 20% от общего числа наших партнеров. У нас не было задачи собрать под одной крышей представителей всех крупных комбинатов региона. Этот формат, мне кажется, точно не будет востребован. Тогда было бы сложно говорить, что это фреш-маркет, что-то новое и что мы за свежесть и краткую дорогу от производителя к потребителю. Крупные производители состоят рядом друг с другом в ритейле, и не надо изобретать велосипед, чтобы им оказаться рядом в формате, который мы создаем и в который верим.

Константин Калиниченко: Думаю, те, кому это будет нужно, смогут пойти в тот же «Перекресток», как говорится, на 10 метров правее.

Сергей Ривош: Конечно.

Константин Калиниченко: Сергей Львович, какова у вас будет ценовая политика? Понимаю, что каждый фермер вправе сам ее формировать, но концептуально как это все предполагается?

Сергей Ривош: Конечно, мы не определяем ценовую политику наших партнеров. Это было бы в корне неверно. Это их бизнес, их затраты. Но часть фермеров работает на рынках города сегодня, им этот формат интересен, они в него верят, хотят расширяться и открывают там новую точку, поэтому их ценовая политика не изменится. Они приходят к нам на тех же, или более комфортных условиях, чем на иных рынках. Поэтому я никаких сюрпризов не жду. Люди же понимают, что можно поставить цену какую угодно, но тогда товар не будет реализован. Такой задачи у них нет, как и у нас. С каждым арендатором мы находимся в тесном контакте, обсуждаем, чем он торгует. Поддержание внутреннего баланса спроса и предложения - наша задача, чтоб было понятно, какой процент будет мясной продукции, какой - рыбной, молочной и так далее. Это важно для поддержания правильной экономической модели. Но каких-то чудес с заоблачными ценами, думаю, не будет. Весь формат выстроен так, чтобы человек приходил, за небольшие деньги мог арендовать место и комфортно торговать. На том же рынке выходного дня люди стоят в не очень комфортных условиях, а мы предлагаем им прийти, снять у нас торговое место на один день на тех же условиях, что вы стоите сейчас, только ваши постоянные покупатели приедут к вам в более комфортное место. Помимо этого у нас есть несколько арендаторов, известных псковичам, но у них не было организовано розничной торговли - они работали через интернет. Мы с ними встречались, обсуждали, и коли уж они хотят вставать на наши площади, значит у них есть спрос, и у них уже наработана такая клиентура, что людям будет интересно и комфортно прийти в фреш-маркет и приобрести их продукцию. И почему их цены должны как-то отличаться от прежних? Практически никаких дополнительных расходов они не несут. Так они развозили товар за свой счет, а у нас будут платить небольшую аренду. То на то и выйдет.

Константин Калиниченко: Мне кажется, наличие какой-то единой точки реализации даже оптимизирует.

Сергей Ривош: Бесспорно. И это здорово. Всегда ведь удобнее прийти, увидеть и выбрать своими глазами, а не созваниваться и ждать, пока к тебе приедет курьер и привезет какой-то пакет. Если ты видел товар своими глазами, это удобно. Покупка вслепую, может быть, хороша для второй и последующей, но в первый раз человеку хочется прийти, пощупать, понюхать, попробовать.

Константин Калиниченко: Кстати, в этом аспекте вопрос. К хорошему быстро привыкаешь, псковичи быстро расслабятся. Возможно будет как-то на дом заказывать продукцию с этого рынка, как, скажем, пиццу или сушу?

Сергей Ривош: Мы об этом думаем. Есть примеры больших городов, где это работает. Но это не очень простая задача, это не доставка из супермаркета, где весь товар проходит через одну кассу, но это реализуемо. Если не во всех товарных сегментах, то в каких-то. Когда в фреш-маркете появится гастрономическая составляющая, в которой однозначно будет услуга доставки, мы бы хотели провести какие-то переговоры и попытаться найти общие точки соприкосновения с продавцами, чтобы формировать по телефону или через интернет заявки на продуктовые наборы.

Константин Калиниченко: Было бы здорово, если все, о чем вы сказали, будет реализовываться. Если говорить об уличной торговле, меня всегда смущает, что экологичная продукция зачастую продается в очень не экологичных условиях. Торговля вдоль дороги — это в принципе кошмар. Машины проезжают — как после этого в пищу это употреблять? А у вас будет то же самое, только в стерильных условиях плюс контроль качества, как в обычном магазине.

Сергей Ривош: Он будет даже выше, чем в обычном магазине. С учетом того, что это фермерская продукция, у нас будет работать аккредитованная государственная ветеринарная лаборатория, поэтому весь товар, который будет попадать в торговый зал, будет проходить через эту лабораторию.

Константин Калиниченко: Сергей Львович, еще такой вопрос — не из разряда скепсиса, а для общего понимания концепции. Получится ли на одном пространстве гармонично сосуществовать супермаркету «Перекресток» и фреш-маркету? Не получится ли, что вы будете друг с другом конкурировать и бороться за одну аудиторию?

Сергей Ривош: Хороший и ожидаемый вопрос. Естественно, мы об этом думали, и я уверен, что и «Перекресток» тоже, когда пришла к нам в комплекс, понимая, в каком формате мы там будем существовать. Но знаете, мне кажется, что и да, и нет. Конечно, будут какие-то пересечения по товарным группам. Будет ли это во благо? Мне кажется., это будет во благо покупателю, в первую очередь, потому что продуктовая матрица «Перекрестка» совершенно понятна. Это хороший, достойный супермаркет, качественный, интересный, симпатичный, и я как потребитель очень рад, что он появился в Пскове. Думаю, и псковичи этому рады, судя по тому, как проходит открытие. Не хочу делать им рекламу, но надо признать, что псковичи откликнулись.

Константин Калиниченко: Я стоял к кассе 22 минуты - специально засекал.

Сергей Ривош: Это понятный, достойный, абсолютно честный и качественный магазин, которых много в крупных городах страны, и очень хорошо, что они пришли в Псков. Это свобода выбора. Будем ли мы конкурировать? В каких-то вещах да, но в большей мере, с точки зрения обычного потребителя, это только в «плюс». Потом что, приезжая в «Акваполис», человек понимает, что может зайти в супермарет, купить набор привычных, понятных ему товаров, и при этом, если ему нужен иной формат, он дойдет два шага до фреш-маркета и купит там то, чего не в «Перекрестке». Думаю, у нас даже существует поле для сотрудничества и совместных историй с «Перекрестком», и мы будем устраивать нашу общую жизнь под одной крышей таким образом, чтобы это было во благо покупателям и чтоб они приходили к нам с удовольствием, понимая, что перед ними весь диапазон выбора. Это самое важное. Человек приезжает в «Акваполис», припарковал машину на подземной парковке, дошел до «Перекрестка», посетил супермаркет товаров для дома, зашел в фреш-маркет и купил там что-то свежее от фермера — вот, собственно, и сложилась корзина потребления, и я уверен, что она более полная, чем ее в состоянии представить какой-то один, отдельно стоящий фреш-маркет.

Константин Калиниченко: И при этом мы даже не затрагиваем, что в «Акваполисе» будет еще один проект, который уже называют мини-аналогом «Икеи». Не будем пока ничего анонсировать — это будет чуть позже. Сергей Львович, а будет ли доступ в фреш-маркет у производителей фермерской продукции сопредельных государств, прежде всего, Эстонии и Латвии?

Сергей Ривош: Конечно, да. С одной стороны, мы не можем нарушать законодательство, и если есть некая регуляция, которая не позволяет им у нас торговать, значит, их там не будет. Но если есть какая-то возможность с точки зрения государственно-правовых норм — да! Пример приведу из жизни. Есть некая тетушка из Эстонии, она периодически приезжает в Псков и продает носки очень хорошего качества и что-то еще. Мы с ней общались, и она ждет не дождется, когда мы откроемся. И говорит: «Можно, я буду каждую субботу приезжать, вы мне будете давать столик, а я буду торговать?». Мы сказали ей: «Конечно, приезжайте, ждем вас с распростертыми объятьями». Приграничное сотрудничество должно жить и развиваться. Поэтому все, что от нас зависит, мы сделаем. Милости просим!

Константин Калиниченко: Не могу не спросить, почему решили пойти таким непростым путем? Мы привыкли, что масс-маркет с середины 20 века постепенно завоевывает мир. Сетевые структуры, тиражная продукция, а тут решили фреш-маркет сделать. Согласитесь, проще было «воткнуть» на пространстве очередную «Пятерочку»?

Сергей Ривош: Да, наверное, можно было придумать более простой, менее затратный эмоционально, мыслительно и финансово проект. Вполне. Но, опять же, если ретроспективно взглянуть, что происходит в городе - мы же видим, что Псков меняется в лучшую сторону: формируется городская среда, реализуются проекты, что-то обсуждается. Для чего это делается? Чтобы создавать общественно-социальную среду в городе. Он не может быть серым и безликим. Я не очень хочу жить в сером и безликом городе — наверное, так же, как и вы, и все наши слушатели, как любой нормальный человек. Люди хотят жить в социально адаптированной, яркой, комфортной среде с каким-то симпатичными парками, общественными местами, где можно провести время. А если идет засилье одного формата - это же не Оруэлл, жизнь получается какая-то грустная, хоть и ровная. Должны быть какие-то яркие пятна. Мне кажется, это важно, это востребовано, это должно быть. И то, что формирует жизненную палитру, должно быть разным. Я уверен, что псковичи это разное полюбят и оценят. В этом нуждается любой нормальный человек. Нам не все равно, чем заниматься. Хотелось бы делать вещи, которыми, как минимум, приятно пользоваться самому, и есть надежда, что они будут восприняты хорошо и нашими земляками.

Константин Калиниченко: Дай бог, тем более, что Оруэлла в нашей жизни как-то многовато в последнее время. Хорошо, что появляются яркие пятна. Сергей Львович, у меня последний вопрос - когда открытие фреш-маркета?

Сергей Ривош: Открытие в четверг, 19 декабря. 21 декабря хотел бы пригласить всех жителей города на праздник по поводу открытия. Он будет проходить в формате детского праздника с самого утра - представления, розыгрыши, мастер-классы. Все абсолютно бесплатно. Какие-то попробуем организовать дегустации с фермерами. Милости просим, приходите! Надеемся вас увидеть.

Константин Калиниченко: Ну что ж, к сожалению, наш эфир заканчивается. Сергей Львович, спасибо, что были с нами, до свидания.