Экономика

«Эхономика» с Константином Болотиным. ВИДЕО

Сегодня, 17 декабря, гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Ведущий программы Константин Калиниченко поговорил с ним о том, каким был 2019 год для псковского водоканала, какие проблемы получилось решить в уходящем году, а также о реализации программы «Чистая вода» и о ходе реализации проекта 2-й очереди подземного водозабора.

Также Константин Болотин рассказал о планах «Горводоканала». Какие проекты будут реализовываться в ближайшее время, а какие уже находятся в стадии реализации? Будет ли в Пскове «мягкая» вода и можно ли нашу воду пить из-под крана?