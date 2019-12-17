Экономика

Центробанк отметил высокий рост задолженности россиян по ипотеке

Рост задолженности россиян по ипотеке по состоянию на 1 ноября составил более 20% в годовом выражении, говорится в материалах Центробанка.

«В условиях снижения процентных ставок по ипотечным кредитам доступность ипотеки будет увеличиваться, а спрос на ипотечные кредиты возрастать», — говорится в докладе.

Отмечается, что этой тенденции способствует рост индекса доступности жилья и снижение средней ставки по ипотеке.

Отмечается также, что почти 50% ипотечных заемщиков в России по состоянию на 1 сентября 2019 года имели задолженность по другим видам кредитов.

«Развитие финансового рынка сопровождается трендом на увеличение доли заемщиков, у которых имеется задолженность одновременно по разным типам кредитов. Если на 1 января 2015 года лишь 39% ипотечных заемщиков имели в дополнение к ипотечному кредиту задолженность по другим кредитам, то на 1 сентября 2019 года их доля достигла 46%», - говорится в материалах ЦБ.