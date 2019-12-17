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Экономика

ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране

18.12.2019 18:02|ПсковКомментариев: 0

По итогам десяти месяцев 2019 года ВТБ стал абсолютным лидером по приросту рыночной доли в сегменте ипотечного кредитования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 2,61 п.п. и достигла 23,43% (по данным ЦБ РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПТБ, за январь-октябрь текущего года ВТБ увеличил объем выдач ипотеки до 525 млрд рублей, по итогам ноября этот показатель вырос до 590 млрд. Ипотечный портфель банка превышает 1,65 трлн рублей.

«В текущем году мы демонстрируем лучшую динамику прироста доли среди всех игроков ипотечного рынка и фиксируем для себя исторически высокий показатель – 23,43%. Этому во многом способствует как улучшение условий по нашим программам и снижение ставок, так и плодотворное взаимодействие с нашими партнерами – застройщиками и риелторами России», - отметил руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

На сегодняшний день клиенты могут оформить ипотеку в ВТБ под 8,4% годовых (для заемщиков с первоначальным взносом более 50%). Предложение действует до 31 декабря 2019 г. Кроме того, банк работает в рамках льготной правительственной программы «Ипотека с господдержкой» со ставкой в 5%. С 16 декабря ВТБ организует прием заявок и выдачу ипотечных кредитов в рамках программы для жителей Дальнего Востока. Кредит по ней можно оформить под 2% годовых.

Подробности на сайте Банка ВТБ https://www.vtb.ru.

Теги: #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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