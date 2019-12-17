Экономика

«Рекомендовано самой природой»: крупный завод по производству комбикормов начнет работу в Псковском районе в январе

Псковская область всегда считалась аграрной: несмотря ни на что, это отрасль из года в год показывает рост. Так, производство продукции сельского хозяйства в Псковской области в 2018 году сравнительно с 2017-м увеличилось более чем на 10%. Сегодня в нашем регионе надежду и опору отрасли составляют как небольшие фермерские хозяйства, так и крупные производства. ООО «АЛОК», заявившее о себе на региональном рынке в сентябре этого года, - это предприятие, которое в своей работе совмещает две цели. Оно работает как крупный сельхозкомплекс, но при этом ориентировано на поддержку частной инициативы небольших сельхозпроизводителей.

Осенью «АЛОК» взял под свое крыло несколько молочных ферм в деревнях Псковского района, а зимой, в январе, - запустит в работу современное производство комбикормов.

В комплексе

Сегодня многие крупные животноводческие предприятия для собственных нужд строят комбикормовые заводы. Это гарантирует наибольшую стабильность и снижение себестоимости продукции, что особенно важно на высококонкурентном рынке. Производство выстраивается по принципу «земля - корма - животные - человек». ООО «АЛОК» реализует эту схему на молочной ферме в поселке Липеты Псковского района.

Принцип прост: засеивается земля, урожай идей на корм скоту, а это в дальнейшем - мясо и молоко на наших столах.

3000 гектаров земли в Липетах - отличные мощности для выращивания культур, которые понравятся буренкам. Завод уже полностью укомплектован и в середине января приступит к выработке комбикормов. Готовы и образцы продукции.

Рецептура - своя, проверенная, ингредиенты - качественные, полные витаминов и питательных веществ.

Частично сырье будет производить «АЛОК», частично, по заданной рецептуре, - ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», входящий в корпорацию «Стойленская нива». Помощь партнеров понадобится, чтобы докомплектовать корма позициями, которые не производятся в нашем регионе. Кроме того, это удешевит конечный продукт, причем не в ущерб качеству.

Что касается своего сырья, то производитель включит в состав не только привычные зерно и рапс, но и культуры, которые прежде не выращивались на Псковщине в производственных целях. Это, например, топинамбур - земляная груша, очень неприхотливое растение, имеющее много достоинств. По технологии оно прекрасно как ингредиент комбикормов: очень питательное, в нем содержится масса аминокислот и клетчатки. Замечено, что благодаря включению топинамбура в кормовую базу скота, повышается повышается не только количество, но и качество молока, оно становится более жирным.

При производстве комбикормов на заводе будет применяться технология экструдирования. Кратковременное воздействие температуры и давления глубоко преобразовывает структуру и свойства питательных веществ, в результате получается структурированный корм, обладающий высокими вкусовыми и питательными качествами.

Дело чести

Поначалу на заводе начнет работу опытно-экспериментальный участок, который будет производить порядка 3-4 тонн в смену. Затем планируется выход на мощность порядка 8 тонн в смену. Для Псковской области это хороший объем, который будет нормально реализовываться.

Предполагается, что на полный объем новое предприятие выйдет в течение первого квартала. «Производство работает на основе модульной системы, - объясняет технолог Николай Иванович. - Этот принцип позволяет наращивать темпы. Один модуль производит до 4 тонн в смену, по завершению экспериментального срока поставим еще один комплекс, объемы сразу вырастут вдвое. В дальнейшем мы планируем перейти на работу в две смены, что тоже увеличит производительность. Более того - это позволит создать большее количество рабочих мест для жителей района».

Объемы будут корректироваться исходя из потребностей рынка: комбикорма «АЛОК» будет производить не только для себя, но и предлагать другим хозяйствам. Здесь верят: почувствовав результат, фермеры Северо-Запада «проголосуют кошельком» за новую продукцию.

А в результатах можно не сомневаться: опытная продукция завода предварительно уже прошла всю необходимую сертификацию. Контроль за качеством будет постоянно осуществляться и в процессе дальнейшей работы. Часть необходимых приборов, например, для замеров влажности и кислотности, приобрел сам завод. Другие, более дорогостоящие замеры будут производиться на регулярной основе в лаборатории в Санкт-Петербурге: предприятие будет отправлять туда образцы партий. «Все разрешительные документы уже получены, - говорит Николай Иванович. - Мы маркой своей дорожим. Это дело чести!»

***

Вся атрибутика торговой марки пока находится в процессе разработки и согласований. Но главная мысль, которая ляжет в основу бренда, уже сформулирована. «Рекомендовано самой природой» (РСП) - возможно, именно под таким названием совсем скоро на рынке Северо-Запада появятся новые комбикорма. Звучит обнадеживающе!