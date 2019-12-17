Экономика

Инфляция в СЗФО замедлилась на фоне роста предложения продуктов

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в ноябре продолжила снижаться и опустилась до 3,4% с 3,7% в октябре. Инфляция в СЗФО осталась ниже, чем в целом по России (3,5% в ноябре по сравнению с 3,8% в октябре). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России, рост цен в СЗФО замедлился в основном за счет расширения предложения мясной продукции и высокого урожая овощей. Также снижению инфляции в округе способствовали сдержанный потребительский спрос и укрепление рубля.

Годовой прирост цен на продовольствие в СЗФО в ноябре уменьшился до 3,2% с 4,1% в октябре. Предложение мясных продуктов на рынке Северо-Запада расширилось. Цены на свинину в последние три месяца снижаются, в частности, за счет наращивания объемов производства крупным комбинатом в Псковской области. Благодаря росту предложения мясо птицы в ноябре стоило дешевле, чем год назад. Темпы прироста цен на говядину также снижаются несколько месяцев подряд благодаря конкуренции со стороны растущего предложения мяса свинины и птицы. Увеличение поголовья овец в Новгородской области и рост поставок из южных регионов замедлили прирост цен на баранину. Благоприятная ценовая ситуация с мясным сырьем обусловила уменьшение темпов прироста цен на колбасные изделия.

Хороший урожай овощей как в регионах СЗФО, так и в целом по стране привел к снижению в годовом выражении цен на картофель, капусту, морковь, свеклу и огурцы. Избыток произведенного в стране сахара привел к тому, что цены на него в СЗФО упали на 26% по сравнению с ноябрем прошлого года. Увеличение объемов производства молока в Вологодской, Калининградской, Ленинградской областях, а также наращивание его импорта из Беларуси способствовали замедлению роста цен на молоко, а также творог и сливочное масло. Высокий урожай зерна в стране обусловил снижение годовых темпов прироста цен на муку и хлебобулочные изделия.

Годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров в СЗФО в ноябре по сравнению с октябрем почти не изменилась и составила 3%.

Сдержанный потребительский спрос и укрепление рубля привели в ноябре к еще большему, чем в октябре, снижению цен на бытовую технику и телерадиотовары в годовом выражении. Эти же факторы способствовали сокращению в ноябре годового прироста цен на парфюмерию и косметику, одежду, мебель, легковые автомобили по сравнению с октябрем. Темпы снижения цен на сотовые телефоны замедлились. При этом из-за высокой насыщенности рынка телефоны оставались дешевле, чем год назад.

Годовая инфляция в сфере услуг в округе составила 4% в ноябре после 3,7% в октябре. Выросли цены на услуги, связанные с отдыхом и досугом. После длительного падения, вызванного слабым спросом, цены на путевки в дома отдыха и пансионаты начали расти, в ноябре их уровень на 1,9% превысил прошлогодний. Значительно подорожали туристические поездки в страны Юго-Восточной Азии. Ускорение роста цен на необязательные услуги может свидетельствовать об оживлении потребительского спроса.

Прирост цен на услуги пассажирского транспорта, в частности, воздушного и железнодорожного, в годовом выражении в ноябре по сравнению с октябрем замедлился. Применение перевозчиками гибких тарифов, а также расширение присутствия лоукостеров в регионах округа уменьшало с сентября среднюю стоимость билетов каждый месяц по отношению к предыдущему.

Годовая инфляция в ноябре замедлилась по сравнению с октябрем во всех регионах СЗФО, кроме Вологодской области, где она осталась на уровне октября (3,4%). В Вологодской области снижение годовых темпов прироста цен на продукты и непродовольственные товары было компенсировано увеличением стоимости проезда в общественном транспорте и платы за телевизионную антенну.

В Санкт-Петербурге годовой прирост цен в ноябре составил 3,3% после 3,6% в октябре. Ощутимее всего замедлился рост цен на продовольствие (до 3,3% в ноябре с 4,3% в октябре в годовом выражении). На ценовую динамику в основном повлияло расширение предложения мясных продуктов и овощей. В частности, тепличные хозяйства регионов СЗФО, обеспечивающие овощами Санкт-Петербург, нарастили производство огурцов, и цены на них опустились до уровня ноября прошлого года. Рост поставок мяса птицы в Санкт-Петербург птицефабриками регионов Северо-Запада привел к высокому насыщению рынка и снижению цен на этот продукт.

Самый низкий годовой прирост цен в СЗФО зафиксирован в Новгородской области (3,1% после 3,5% в октябре). Замедление инфляции в области в основном связано с увеличением предложения мясных продуктов и хорошим урожаем овощей «борщевого набора». Рост конкуренции среди производителей в Новгородской области привел к снижению в ноябре годового темпа прироста цен на огурцы по сравнению с октябрем.

Самый высокий уровень годовой инфляции в СЗФО второй месяц подряд остается в Мурманской области, в основном за счет сокращения предложения фруктов торговыми сетями. Однако в ноябре он снизился до 4,0% после 4,3% в октябре. Этому в первую очередь способствовал рост обеспеченности региона овощами и мясными продуктами. Кроме того, вследствие применения транспортными компаниями гибких тарифов снизилась стоимость билетов на самолеты и поезда. Средняя цена на авиабилеты в ноябре была на 6% ниже, чем годом ранее.

Годовая инфляция в целом по России замедляется быстрее, чем прогнозировалось. Это происходит как за счет разовых факторов – высокого урожая и увеличения предложения отдельных продовольственных товаров, так и более устойчивых – сдержанный внутренний и внешний спрос. По итогам 2019 года Банк России ожидает инфляцию в интервале 2,9-3,2%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.