Названы итоговые суммы бюджета Псковской области 2019 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, контрольные цифры сегодня, 23 декабря, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике озвучила первый заместитель председателя комитета по финансам региона Людмила Павлова.
Основные параметры бюджета 2019 года, согласно последним поправкам, которые депутаты намерены утвердить на ближайшей сессии регионального парламента, следующие: доходы – 37,4 млрд рублей, расходы – 38,9 млрд рублей, дефицит бюджета – 1,524 млрд рублей (8%).
В представленном законопроекте о внесении изменений в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» доходы и расходы увеличиваются в 2019 году более чем на 1,916 млрд рублей.
Парламентский комитет по бюджету большинством голосов поддержал документ, окончательное решение будет принято завтра, 24 декабря, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.