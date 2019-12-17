Экономика

Названы итоговые суммы бюджета Псковской области 2019 года

Названы итоговые суммы бюджета Псковской области 2019 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, контрольные цифры сегодня, 23 декабря, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике озвучила первый заместитель председателя комитета по финансам региона Людмила Павлова.

Основные параметры бюджета 2019 года, согласно последним поправкам, которые депутаты намерены утвердить на ближайшей сессии регионального парламента, следующие: доходы – 37,4 млрд рублей, расходы – 38,9 млрд рублей, дефицит бюджета – 1,524 млрд рублей (8%).

В представленном законопроекте о внесении изменений в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» доходы и расходы увеличиваются в 2019 году более чем на 1,916 млрд рублей.

Парламентский комитет по бюджету большинством голосов поддержал документ, окончательное решение будет принято завтра, 24 декабря, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.