В Псковской области намерены проиндексировать ежемесячные выплаты для ветеранов труда и бывших сельских специалистов

В Псковской области намерены увеличить на 3% размеры ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от репрессий, и бывших сельских специалистов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие поправки в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» поддержали сегодня, 23 декабря, депутаты Псковского областного Собрания на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.
Представитель регионального комитета по социальной защите сообщила, что в соответствии с законопроектом размеры ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от репрессий, и бывших сельских специалистов составят:
На реализацию данного законопроекта потребуется 28,2 млн рублей из областного бюджета. Финансирование будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в проекте закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
«Практически мы проиндексировали те выплаты, о которых так много говорили на заседаниях согласительной комиссии по проекту бюджета», - отметил председатель парламентского бюджетного комитета, вице-спикер областного Собрания депутатов Борис Полозов.
Окончательное решение по проекту закона будет принято завтра, 24 декабря, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.