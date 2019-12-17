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Экономика

Директор «Сибирского гостинца»: У Псковской области масса плюсов для инвестора, но их надо развивать

23.12.2019 14:32|ПсковКомментариев: 0

Компания «Сибирский гостинец», основанная в 2012 году в Сургуте, в 2016 году пришла к нам в регион и стала одним из первых резидентов особой экономической зоны «Моглино». Почему же именно наш регион приглянулся инвестору? Насколько опыт взаимодействия с Псковской области показался ему успешным? Какой социальный и экономический эффект принес проект после запуска производства? Об этом корреспондент Псковской Ленты Новостей попросил рассказать гендиректора «Сибирского гостинца» Дмитрия Ходаса.

- Почему для реализации вашего инвестпроекта была выбрана именно Псковская область?

- Ни для кого не секрет, и мы много раз об этом говорили, что в первую очередь нас интересовало наличие особой экономической зоны. Понятно, что среди прочего всегда прорабатывается и транспортная составляющая, и выгодное географическое положение, и развитость или достаточная развитость инфраструктуры региона, его кадровый потенциал. Так вот на начальном этапе реализации нашего проекта мы были приятно удивлены тем качеством и заявляемыми характеристиками кадрового потенциала, а также возможностями рекрутинга кадров.

Конечно, важна и близость к Москве, Санкт-Петербургу, другим регионам. С точки зрения европейского рынка достаточно удобное расположение, поэтому наше решение - логично. Можно сказать, по уникальности расположения таких регионов, как Псковская область, немного.

Мне, так же, как и другим предпринимателям, отчасти обидно, что этот потенциал пока не реализуется на полную мощность. В первую очередь из-за того, что здесь на данный момент все-таки не так много крупных предприятий. Пока что. Я надеюсь, что Псковскую область ждет в хорошем плане судьба Калуги, как кластера.

- У нас есть очень серьезный конкурент - Ленинградская область. Как вы думаете, Псковская область может на одном поле на равных конкурировать с соседним регионом?

- Это действительно серьезный конкурент. Здесь, конечно, в первую очередь речь идет о финансовой составляющей и финансовых возможностях. Там другой уровень государственного софинансирования инвестпроектов. Безусловно, у Санкт-Петербурга, у Ленинградской области есть прекрасная, сложившаяся уже годами определенная модель и определенные финансовые ресурсы. Но и у Псковской области есть свои сильные стороны, и говорить надо о именно сильных сторонах, на них напирать и их развивать.

Например, о логистической составляющей, как варианте развития трансмодальной логистики, что на данный момент, на мой взгляд, не реализовано в полной мере.

Мне кажется, здесь еще есть большой потенциал. Да, тяжело, да, может быть, несопоставимые ресурсы, но это не повод опускать руки.

- А вы стояли перед выбором: Ленинградская область или Псковская?

- Не стоял. Рассматривали Татарстан, ОЭЗ «Алабуга», и у себя в регионе, откуда мы родом. В Тюмени были очень хорошие, интересные условия. Но в конце концов мы выбрали Псковскую область и ОЭЗ «Моглино» - как наиболее привлекательный вариант.

- Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом реализации проекта в регионе.

- На данный момент в рамках особой экономической зоны «Моглино» мы реализовали первую часть проекта по строительству производственного комплекса по сублимационной переработке фруктов, овощей, ягод и всего, чего угодно (уже даже травы попадаются в заказах).

На данный момент инвестиции согласно той ведомости, с которой мы в Минэкономразвития отчитываемся, составили более 358 млн рублей, и это только на первом этапе. При этом не так давно мы приняли решение реализовать вторую часть проекта с учетом создания второго резидента особой экономической зоны в рамках нашего совокупного проекта - это инженерно-экономический центр.

Есть определенный задел технологических решений и развития перспективного оборудования, увеличения технологий. Это и наши потребности, и нет-нет, в разговоре с партнерами проскакивает необходимость реализации небольших сборочных, электротехнических производств.

Помимо того, что мы планируем развивать во вторую, третью очередь нашего проекта, путем ввода новых установок, развития складского хозяйства, не так давно тоже принято решение, в связи с тарифной составляющей на утилизацию и с желанием уменьшить влияние на окружающую среду, модернизировать систему сбора, подготовки нашего единственного отхода - почти дистиллированной воды. Нет желания сливать ее в канализацию, есть желание ее реализовывать потребителем в каком-либо виде. Здесь идет речь не о получении дополнительного дохода, а, скорее, о минимизации наносимого вреда и минимизации затрат. А все, что не в убыток, все равно приносит прибыль.

Работа ведется большая, работы много. Мы ее ведем с прицелом на коммуникацию со стратегическими инвесторами, которые ведутся на протяжении последнего года. Не могу раскрыть всех деталей, но мы в этом направлении двигаемся.

Здесь важен задел, важно потенциал площадки, важен потенциал региона и близость к экспортным рынкам.

- Много раз говорилось, что особая экономическая зона «Моглино» - это история про высокотехнологические производства. Тем не менее, и просто обыватели, и даже депутаты считают, что один из лакмусовых показателей - количество созданных рабочих мест. Сколько создано у вас, и планируете ли вы увеличивать их количество?

- Высокотехнологическое производство - это, по-моему, как и производительность труда, сейчас почти национальная идея. И поверьте, эта идея - правильная.

Любой бизнесмен скажет, что в той же хлебопекарной отрасли существует почти полностью автоматизированное производство с широким ассортиментом, и для него надо лишь пять человек.

У нас создано 30 рабочих мест. Однако мы сейчас находимся в режиме обдумывания действий с точки зрения наращивания и автоматизации производства, и создания новых управленческих схем, повышения эффективности и качества труда, повышения заработной платы в перспективе, а не просто штампованием грузчиков на складе.

Я соглашусь с депутатами в том, что нужны рабочие места, но важно не только их создание, важно качество этих рабочих мест, важна заработная плата на этих местах, и важно входящее качество кадров. Если мы хотим повысить уровень жизни в регионе, нужно не только увеличивать количество рабочих мест, но и совершенствовать их. Если открыть еще пару сотен магазинов низкого класса, у нас зарплата не вырастет. Фонд зарплаты, может, и вырастет, но не она сама.

С этим наверняка сейчас столкнутся наши соседи - «Титан-Полимер» и другие предприятия, которые будут реализовывать проекты. Об этом говорит и Псковский государственный университет - важно повышать качество рабочих мест и кадров. Когда нет квалификации и выбирать особо не из чего, о чем тогда можно говорить?

- Есть еще один интересный аспект - местные предприниматели переживают, что резиденты «Моглино» у них работников переманят. Упомянутый вами «Титан-Полимер» собирается открыть порядка 300 рабочих мест, например.

- И прекрасно! Я надеюсь, у них получится. Я искренне болею за то, чтобы у наших коллег, наших соседей получилось реализовать именно с точки зрения HR эту историю, потому что история сложная. Вы не представляете, насколько. Рукастых, головастых людей в области хватает, но реализовать их потенциал из-за отсутствия каких-то банальных вещей - уровня образования, уровня коммуникации, просто опыта - довольно сложно.

- Ощутили ли вы, как инвестор, поддержку со стороны органов исполнительной власти?

- Мы уже можно сказать опытные инвесторы, потому что нам удалось поработать при двух главах регионах, может быть, даже где-то ощутить разницу в подходе. Но в обоих случаях я бы отметил возможность коммуникации в прямом режиме, открытость и готовность конструктивному диалогу. Не было и нет непреодолимого барьера в части коммуникации с высшими руководящими сотрудниками региона.

Это важно. Наличие ручного режима в наших экономических, социальных и политических реалиях - это очень хорошо. Это гораздо лучше, чем бюрократия, потому что с ней и некомпетентностью, что самое печальное, можно столкнуться в любом регионе

К сожалению или к счастью, или, возможно, так устроена жизнь, за забором особой экономической зоны все равно есть суды, есть разные муниципальные органы, различные ведомства, с которыми вы обязаны коммуницировать. Так вот, помимо желания власти и экономического блока области что-то реализовывать, нужно, чтобы это желание распространялась и на нижестоящих коллег - на инспекции налоговые, трудовые и так далее. И важно, чтобы этот общий посыл, которая задает власть сверху, на региональном уровне или федеральном, был реализован, пусть даже скрипя зубами, их подчиненными.

- А как вы сами оцениваете тот экономический эффект, который ваш инвестпроект принесет нашему региону?

- Мы не настолько большие, что был какой-то особый эффект, но хочется быть в чем-то первой ласточкой. Я ратую за средний и малый бизнес, хочу, чтобы небольших предприятий становилось как можно больше, чтобы накапливалась некая критическая масса в части каких-то проблем, которые можно выносить на уровень обсуждения, чтобы это не были единичные случаи.

Я считаю, что в Псковской области нами созданы вполне конкурентные условия по уровню заработной платы, и по социальным условиям труда. Это тоже важно.  

Понятно, что у каждого предприятия есть социальный аспекты. Кто-то их может выполнять в большей степени, кто-то в меньшей, но мы в этом году реализовали для наших сотрудников возможность посещения детских лагерей, частично субсидировали эти поездки к местам отдыха. Важно создавать такие социальные новые инструменты то, чего, возможно, еще нет в области.

Несмотря на то, что есть определенный уровень налоговых льгот, социальные налоги никто не отменял.

К слову, с момента реализации проекта, даже несмотря на то, что фактически мы свою производственную деятельность ведем лишь полтора года, мы уже уплатили порядка 9-12 млн рублей налоговых отчислений, плюс у нас присутствуют определенные налоговые отложенные отчисления, которые мы реализуем в этом году.

- Если оценивать инвестиционный климат в целом в нашем регионе, как, по вашему мнению, насколько он комфортный?

- Вопрос, опять же, дискуссионный. Понятно, что есть определенного рода сложности, но важно желание поддерживать и развивать то направление деятельности, которое избрано и системно прорабатывается. Важно, чтобы оно таким и оставалось. Повторюсь, важно, чтобы нижестоящие подчиненные, чиновники всех уровней эту идеологию поддерживали.

Я сам очень много времени провожу в Пскове, мне уже нет-нет, хочется иногда написать или отправить в Instagram кому-нибудь из чиновников определенные нюансы, с которыми я как фактически уже житель Пскова сталкиваюсь довольно часто. Вместе с ростом экономической активности в регионе, хотелось бы видеть и рост социальной ответственности тех, кто здесь живет.

- Вы назвали себя опытным инвестором. Тогда, может быть, поделитесь какими-то советами с теми, кто только планирует зайти в регион?

- В целом все очень просто. Важно качество проекта, глубина его проработки, в том числе, в части взаимодействия с местными предприятиями, с таможенными органами, налоговыми органами и так далее.

Если мы говорим об особой экономической зоне, то здесь есть механизмы в духе «ребята, возведите мне цеха, заводы и найдите мне подрядчиков». Возможно, это снимает часть головной боли инвестора, потому что не все горят желанием искать самостоятельно, несмотря даже на всеобъемлющую транспортную доступность региона.

Беседовал Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей
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