Региональное отделение ПФР информирует об индексации страховых пенсий с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года неработающим пенсионерам будет произведена индексация страховых пенсий с учётом стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 93 рубля (в настоящее время стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 87 рублей 24 копейки).
Кроме того, с 1 января 2020 года увеличивается размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 5334 рублей 19 копеек до 5686 рублей 25 копеек.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР, в результате увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, страховые пенсии вырастут на 6,6%.
В среднем в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров Псковской области увеличатся на 944 руб. (с 14298 руб. до 15242 руб.).
В том числе:
Добавим, что в Псковской области с 2020 года неработающим пенсионерам сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе будет выплачиваться региональная социальная доплата к пенсии.
Социальная доплата к пенсии устанавливается всем неработающим пенсионерам общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Региональный прожиточный минимум пенсионера в регионе на 2020 год установлен в размере 9529 руб., что выше федерального (9311руб.). Поэтому социальная доплата до прожиточного минимума будет не федеральной (ФСД), а региональной (РСД), т.е. осуществляться не Пенсионным фондом, а органами социальной защиты населения.