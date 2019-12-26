Экономика

Депутаты утвердили бюджет Псковского района на 2020 год

26 декабря в большом зале администрации Псковского района прошла заключительная сессия районного Собрания депутатов 2019 года, в ходе которой были рассмотрены девять ранее проработанных на совместном заседании депутатских комиссий вопросов и еще один дополнительный вопрос о временной передаче администрации сельского поселения «Писковичская волость» полномочий по обслуживанию в январе 2020 года территории, прилегающей к монументу «Дружине Святого Князя А.Невского». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Вместе с тем, особое внимание депутатских фракций, сотрудников администрации и всех жителей района было приковано к вопросу о бюджете муниципального образования на 2020 год. Перед сегодняшним голосованием этот вопрос был тщательно проработан, прошел целый ряд предварительных процедур, обсуждений, согласований и был вынесен на сессию, отметили в районной администрации.

Перед голосованием по проекту данного финансового документа депутаты выражали свое мнение о работе администрации района при подготовке проекта бюджета на 2020 год. Они отмечали тщательную проработку всех статей бюджета, хорошее взаимодействие с главой района во время работы над документом и учет мнений депутатов при внесении поправок в бюджет.

По итогам голосования депутатов по вопросу о бюджете района было принято положительное решение и, таким образом, Псковский район получил утвержденный финансовый документ на 2020 год и последующий плановый период. По всем остальным вопросам повестки дня также были приняты положительные решения.