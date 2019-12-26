Экономика

Псковская область включена в перечень субъектов, где допускается создание зон территориального развития

Псковская область включена в перечень субъектов России, где допускается создание зон территориального развития. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правительства Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

На территориях, входящих в перечень, возможно создание зон территориального развития, которые предусматривают государственную поддержку юридических лиц, занимающихся производственной деятельностью.

Перечень формируется на основании расчета интегральных показателей для каждого субъекта Федерации исходя из данных, которые характеризуют динамику состояния региональной экономики и социальной сферы, бюджетной обеспеченности и качества жизни населения на протяжении 10 лет. В перечень включаются 20 субъектов Федерации, имеющих наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения субъекта Федерации.

Согласно федеральному законодательству, перечень субъектов, где допускается создание зон территориального развития, должен актуализироваться один раз в три года.