Экономика

Небогато, но на свои - Игорь Савицкий об итогах года, перспективах и диалоге бизнеса и власти

Известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий стал гостем прямого эфира на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущий программы Константин Калиниченко подвел вместе с гостем студии итоги года, обсудил ситуацию вокруг ОЭЗ «Моглино», а также перспективы развития псковской промышленности и инвестиционный климат в Псковской области.

Предлагаем вашему вниманию стенограмму прямого эфира.

Константин Калиниченко: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Ну что ж, заканчивается 2019 год, и мы постепенно подводим его итоги. Вот сегодня мы подведем итоги уходящего 2019 года в формате «Обратного отсчета» в жизни страны, Псковской области, Пскова с генеральным директором холдинга НПН, известным псковским промышленником, бизнесменом Игорем Савицким. Игорь Николаевич, добрый день!

Игорь Савицкий: Здравствуйте, уважаемые псковичи!

Константин Калиниченко: Игорь Николаевич, давайте и начнем с подведения итогов. Как вы оцениваете это год для страны, для Псковского региона, для себя лично?

Игорь Савицкий: По большому счету этот год заканчивается вполне благополучно и для страны, и для бизнеса нашей страны. И под конец года появились такие тенденции: я вижу, что многим предпринимателям стало весьма тяжело, финансово как-то проблемы усилились под конец года. Хотя в общем-то начало года было позитивным вполне. Но ничего катастрофичного за этот год, как предполагалось в прошлом году, не произошло. Я считаю, что Российская экономика более-менее спокойно переживает санкции, если не считать последнего момента, который касается «Северного потока»…

Константин Калиниченко: Ну, тем более он такой свежий и неожиданный достаточно…

Игорь Савицкий: Рост у нас не сильно большой… итоги года еще не подведены, но рост будет в пределах 2 - 2,5%. Это вообще-то напрягает. Напрягает тем, что мы отстаем от мировой экономики. В мире в среднем все растут на 3%, где-то 5%, где-то 4, где-то 7…

Константин Калиниченко: Ну, 7% - это уже экономическое чудо…

Игорь Савицкий: Да, Китай, Дальний восток… Есть такие страны, как Вьетнам… которые дают по 7- 8% просто каждый год. Это все очень серьезно. И если будет такой тренд, что наша страна будет отставать, это не очень хорошо…

Еще меня очень давно беспокоят демографические тенденции в нашей стране. Россия вымирает, и надо что-то с этим делать и делать срочно. Одним материнским капиталом тут не отделаешься.

Я считаю, что материнский капитал - это был хороший, но тупиковый путь. Что вам женщины нарожают за 200 тысяч рублей? За 300, за 400? Начали с 200 тысяч рублей, потом уже увеличивали… Потом возникли проблемы с получением денег этого материнского капитала, потом появилась куча контор, которые отмывают эти деньги. В общем пошло дело с материнским капиталом немного не так… Хотя дело хорошее, конечно.

А что взамен можно предложить материнского капитала, чтоб действительно улучшить демографическую ситуацию? Я не то чтобы какой-то геополитик или политик федерального значения, я - человек местный и думаю о Пскове. Тенденции на вымирание у нас очень серьезные. Мы скоро дойдем до того, что работать на предприятиях будет некому…

Я начал «за здравие», теперь пошло «за упокой», но тем не менее об этом надо сказать. Необходимо и нашей местной власти и федеральным властям принимать меры по выправлению демографической ситуации в Российской Федерации.

Что необходимо сделать? Есть две вещи, с моей точки зрения, которые очень важны. Первая вещь: нужно все-таки отказаться от программы материнского капитала и перейти к программе погашения процентов по жилищным кредитам.

Эту процедуру нужно упростить и списывать просто проценты по ипотеке. Опять же надо поставить определенные критерии. Допустим, квартира… Ну какая должна быть квартира у русского человека? Чтобы мы размножались, чтобы население увеличивалось, должно быть не менее 3-х комнат…

Константин Калиниченко: Да, логично, должна быть плюс одна комната.

Игорь Савицкий: Поэтому ипотека должна быть дешевая на квартиры больше 100 метров. Будет у молодежи квартиры больше 100 метров, я считаю, будет интерес рожать детей. Это - первый важный момент.

Дальше - цена на квадратный метр какая должна быть? Не я придумал, но есть норматив, который говорит о ценовой политике, благополучии, жилищной политике в регионе. Цена квадратного метра должна равняться средней заработной плате в этом регионе. Средняя заработная плата, я думаю, во Пскове где-то 27 тысяч, а если взять область в учет, то это и 20 тысяч не будет…

Константин Калиниченко: А «квадрат», наверное, 40 с чем-то у нас…

Игорь Савицкий: Сейчас - от 40 до 50 тысяч. Это очень ненормально… Что тут можно сделать сейчас? Мне скажут: ну ты же не можешь сейчас сделать так, чтобы все строительные материалы стали дешевле? Но здесь немного не так… Первое, если у нас будет доступная ипотека, и мы деньги не будем складывать «в кубышку», а будем вкладывать в ипотеку, то начнется бум строительства. Материалы будут выпускаться более массово, увеличатся объемы и снизится цена. Все строительные материалы, которые сейчас достаточно дороги, будут дешевле.

Второе, самые большие расходы, которые мы, предприниматели, несем, когда строим жилье - это административные барьеры, которые нужно преодолевать… два года на согласования площадки - это очень много, это сети, которые бесконечно на нас навешивают, - это вода, электричество, канализация, ливневка, дорога, благоустройство территории, которая рядом. Хотят, чтобы мы еще за свой счет детский сад построили, школу, - это все ложиться на стоимость квадратного метра жилья. От этого всего застройщиков надо освободить.

Дальше, самое главное, что мешает развиваться строительству в городе Пскове - это ограничение этажности. Это совсем неправильно, это ведет к дорогому жилью. Город загоняет это все в экономический тупик и в экономическую пропасть. Никто не считает, во что нам выльется то, что мы строим жилье в два этажа. Ничего хорошего от этого не будет. Город станет бесконечно дорогим и не будет хватать денег, чтобы обслужить прилегающую к этим домам территорию. Вот это очень важный момент.

Теперь губернатор или президент, не знаю, кто будет управлять нашей страной… может у нас будет другое устройство, о чем уже Путин не раз намекал уже…

Константин Калиниченко: Мы о таких вещах и думать боимся иногда…

Игорь Савицкий: …может у нас будет, допустим, парламентская республика… то, наверное, перед губернаторами и местным самоуправлением нужно поставить эти задачи – какая стоимость жилья должна быть и о доступности ипотеки. Если эти две задачи будут решены, то дела в Российской Федерации по демографии пойдут лучше.

Я этому моменту уделил внимание, потому что проблема есть, проблему чувствуем и мы, предприниматели. У нас проблема с рабочей силой, у нас проблема с теми людьми, с которыми мы будем работать в ближайшие 10 лет.

Константин Калиниченко: Тенденция негативная…

Игорь Савицкий: Да, тенденция негативная. Мы не растим новых специалистов, их очень мало, мало молодых людей на предприятиях.

А в остальном «все хорошо»… Год прошел более-менее.

Константин Калиниченко: Игорь Николаевич, а события вот 2019-го года какие вам особенно запомнились? Что оказало на вас наибольшее влияние?

Игорь Савицкий: Это негативное событие… У меня все время создается такое ощущение, что власть все больше и больше отрывается от реальной жизни. Меня это очень беспокоит…

Константин Калиниченко: Раньше говорили «от народа», а теперь вообще «от реальности»…

Игорь Савицкий: Меня это очень беспокоит. Это не то, что в Пскове, что у нас какой-то проклятый регион, нет, это как-то по всей стране происходит. В одной книжке я читал, что власть должна хорошо слышать и хорошо видеть, а когда власть становится слепой и глухой, то такая власть долго жить не будет. Власть стала без обратной связи. Один из примеров. Слышал на радио «Эхо Москвы» в Пскове было обсуждение строительства школы на улице Юбилейной.

Константин Калиниченко: Было такое - буквально несколько дней назад.

Игорь Савицкий: Вопрос очень непростой. Я подумал, почему власть это не обсуждает, и почему власть не слышит тех людей, которые говорят, что нужно хорошо подумать, прежде чем там строить школу. Какие были предложения? А давайте не будем строить там новую школу, а давайте расширим те, которые там есть, пристроим, приведем их в порядок… Вы знаете, с моей точки зрения - это очень рациональные мысли, почему бы их не обсудить?

Вот что такое новая школа? Мало того, что будет вложение в капитальное строительство, это первый момент. Второе, это нужно будет директора нанять, завучей нанять, завхоза нанять… Это все еще раз ляжет на бюджет города. У нас и сейчас у города денег мало, а будет еще меньше, если мы построим еще одну школу. А какие аргументы против того, чтобы привести в порядок 5-ю школу и 19-ю школу? Аргументы такие: программа не предусматривает благоустройство школы.

Константин Калиниченко: Да, федеральная программа - только новые школы…

Игорь Савицкий: Такое ощущение, что федерация находится в Нью-Йорке, а мы - здесь… У Михаила Юрьевича достаточно серьезный административный ресурс. Он может спокойно съездить в Москву, подучить господина Мантурова и с помощью простенькой записки…

Константин Калиниченко: …объяснить целесообразность другого способа решения проблем.

Игорь Савицкий: Да… И перевода этих средств на благоустройство тех школ, которые уже у нас существуют. По-моему, с точки зрения здравого смысла и нашего устройства, все так и должно происходить. Но так не происходит. Почему-то федерация не слышит, что нерационально строить еще одну школу. Здесь люди не очень слушают тех, кто говорит, что не надо строить школу… И этот зеленый участок очень вписывается в структуру города и не стоит его уничтожать.

И мало того, мы тоже в свое время учились в две смены и школ не хватало... Но население не сильно растет города Пскова, и количество детей в городе резко не увеличивается. Почему нужны новые школы? И действительно, а почему старые школы в порядок не привести? Увеличить количество классов, сделать пристройки, спортивные площадки. Сделать нормальные аудитории… А то ведь действительно на те школы смотреть жалко, они не сильно у нас в хорошем состоянии.

Но вместо этого мы еще увеличиваем нагрузку на наш псковский бюджет и опять двигаем ситуацию в тупик. Я не понимаю, кто принимает такие решения? Почем мы друг друга все не слышим? Власть не слышит предпринимателей, предприниматели не слышат народ, федерация не слышит наше местное самоуправление. Вот это очень серьезные тенденции, которые, как я считаю, ухудшают ситуацию в экономике и вообще в нашем обществе.

Ну а что можно сделать, чтобы власть нас слышала? Я считаю, что самый хороший способ просветления власти - это сделать нормальные выборы, без всяких там ограничений.

Константин Калиниченко: Страшные вещи, практически революционные вещи сейчас говорите…

Игорь Савицкий: А без этого не получается. «Демократия - это очень плохой путь правления, если не считать все остальные». Это старая очень мудрость, кто только об этом не говорил…

Но к этому придется вернуться, иначе власть становится глухой и слепой, а это - большая проблема.

Константин Калиниченко: Своеобразный у вас итог года… Игорь Николаевич, вопрос к вам как к представителю крупного бизнеса, как к одному из крупнейших инвесторов в регионе… Как у нас с инвестиционным климатом было в 2019 году? И что нужно сделать, чтобы в 2020 году он лучше становился?

Игорь Савицкий: Я думаю, инвесторам никто особенно не мешал. Кто хотел инвестировать, тот инвестировал. Есть у нас, конечно, проблемы с согласованием нового строительства очень серьезные, но это не псковские проблемы. Это общероссийские проблемы. Президент выступал, сказал, что барьеры будут сниматься. Будут убираться подзаконные акты, которые лишние совершенно, которые тормозят промышленность и ухудшают резко инвестклимат…

Но вы знаете, я смотрел выступление предпринимателя Потапенко в эфире «Эхо Москвы»… Там сидел Потапенко, Грудинин, кто-то из министров или из замов министров, и они вели предметный разговор о развитии промышленности в России в будущем. Они говорят: как так, нас 36 организаций проверяют? У кого-то 15 организаций проверяют. Нас бог миловал, у нас меньше. Я веду бизнес за рубежом. Действительно, за пять лет ни одной проверки! За пять лет ни одной проверки!

Но самое главное, что мне не понравилось, такое ощущение, что этот Грудинин, этот Потапенко мешают министрам жить на этой земле. Государство тоже занимается бизнесом, а эти предприниматели, эта «пятая колонна», мешают России развиваться! До чего у нас дошло! И я смотрю на это все с удивлением… Эти министры, они же тоже умные люди, неужели они не понимают, что самый неэффективные хозяин - это государство! Почему частная собственность придумана? Почему придуманы предприниматели? Чтобы хозяйство было эффективным!

Но если чиновники будут заниматься бизнесом… Даже по Псковской области мы видим, занимается чиновник бизнесом, так просто какая-то беда… Все получается нерационально… Не к Новому году будет помянуто… «Моглино»… Ходим вокруг этого «Моглино», с него толку, как с козла молока. Никто не может объяснить, что мы от этого получаем. Помните, как говорили: «Это длинные деньги!...». Но пока мы от этого не получили ни рубля. И я утверждаю, что мы от него никогда денег и не получим!

Константин Калиниченко: По поводу «Моглино»… С «Моглино» в этом году было достаточно много скандалов, возни, суеты, менялись руководителя три раза… Но в конце года в рейтинге эффективности «Моглино» поднялось аж на 4-е место среди этих особых экономических зон. Обогнали даже Калужскую особую экономическую зону… Алабугу, Казанскую не обогнали конечно… Но Калугу нам тоже всегда приводили в пример как образец. Может все-таки есть у нас какой-то потенциал?

Игорь Савицкий: Ну, если они на 4-м, то я на 2-м… но обо мне никто не говорит… Но заметьте, по какому критерию они это определяли… «самая привлекательная», как конкурс красоты, находится в красивом месте…

Константин Калиниченко: …на роликах там катаются…

Игорь Савицкий: Это очень плохой критерий, это профанация! Вообще-то эти зоны надо закрывать, другого способа нет. Там гектар земли стоит 20 миллионов рублей! Эти 20 миллионов рублей налогоплательщиков закопаны в этой экономической зоне на каждый гектар! А там 215 гектаров. Вы разберитесь, почему у вас там гектар так много стоит, прокуратуру пригласите, счетную палату пригласите… Дальше, от 3 до 6 миллионов долларов в зависимости от курса пропали в Сингапуре… где эти деньги? На каком-то основании получили деньги под «Моглино», опубликуйте эти основания, чтобы мы, простые люди, могли почитать… Экономическое обоснование по поводу Моглино опубликуйте, пожалуйста!

Константин Калиниченко: Страшно эти вещи публиковать…

Игорь Савицкий: Мы там требуем, повизгиваем… А что в итоге? Вчера или позавчера очередная комиссия заседает и выделяет на «Моглино» еще 500 миллионов рублей! Это как?

Константин Калиниченко: Это в рамках инвестиционных соглашений под инвестпроект…

Игорь Савицкий: Нельзя этого делать! Под инвестпроект не бюджет должен инвестировать деньги. Не надо нашим чиновникам заниматься бизнесом. Инвесторы должны инвестировать в свои площадки деньги. И «Титан-Полимер», если он хочет строиться, то подальше от города и пускай сам благоустраивает себе участок и подводит дороги и платит налоги, а не находится в безналоговой зоне. И мало того, мы не ругаем чиновников. Но нет обратной связи и нет никакого понятного ответа от чиновников.

Еще одно проклятье… Мы в ЮНЕСКО получили одобрение…

Константин Калиниченко: 10 памятников вошли в список всемирного наследия.

Игорь Савицкий: Меня это очень смущает… Я понимаю, как это работает… Помните стандарт ИСО 901? Как это делается? Едут какие-то чиновники, ходят по заводу, потом мы куда-то ездим, готовим пачки бумаг, а потом получаем сертификат, который не значит ничего - ни о чем и даже не об этом предприятии! «Памятник ЮНЕСКО» - это тоже «ничего и ни о чем»! Почему я так утверждаю? Еще раз хочу обратиться к очень простой мысли… Памятником архитектуры может называться только то здание, на который смотришь и думаешь: «Вот умели люди строить!». А когда стоит сарай, и он называется памятником архитектуры ЮНЕСКО, я этого не понимаю… Это весь город ставит на уши, это бьет по экономике города. Сейчас 300 миллионов рублей закапываем в одну церковь… Подумайте: у вас все Запсковье без асфальта! Огромный микрорайон между Инженерной и Труда, где асфальта нет! По улице Инженерной безобразная труба висит… Закопайте ее!

Делается пешеходная зона, сужается проезжая часть, делается кольцо… и там все время пробка…

Константин Калиниченко: Но говорят, что именно это кольцо нам пробку и рассосет…

Игорь Савицкий: Ну, дай Бог! Тем не менее, я категорически против того, чтобы 300 миллионов закапывать там. У нас очень много проблем на Запсковье.

Константин Калиниченко: Игорь Николаевич, я хочу вернуться к тому, что вы говорили про то, что чиновники «на своей волне, чиновники занимаются бизнесом, совсем оторвались от реальности и не слышат народ». А кого же им услышать? Ведь нынешний политический класс он такой тихий, мирный. По меткому выражению «Псковская политическая низменность». Политики и бизнес забились в норы, стараются лишний раз не высовываться…

Игорь Савицкий: Немножко все не так. Я одни раз был в Псковской городской Думе, но я никогда не был спокойным, тихим депутатом.

Константин Калиниченко: Да, вы не были спокойным, но как «последний могиканин».

Игорь Савицкий: Ну потому, что всех вытравливали. Дееспособных людей из власти просто вытравливали.

Константин Калиниченко: Другие может просто боятся?

Игорь Савицкий: Но я из власти тоже ушел. Может быть я посмелей, чем все остальные. А все, кто там остались, это люди, которые молчат. Я не знаю, какие они там патриоты, не знаю, на сколько они дееспособны, но мы их сейчас не слышим.

Константин Калиниченко: А это люди такие или их так зажали, скрутили?

Игорь Савицкий: Ну, у нас не 37-й год… Кто кого зажал? Кто был расстрелян за какое-то слово у нас? Тут просто произошел такой отбор: отбираются во власти те люди, которые будут молчать и беспрекословно выполнять команды. Это очень плохой отбор. С такими людьми может быть очень легко вышестоящим начальникам. Но, к сожалению, такие люди много сделать для нас не смогут. Это мое особое мнение. Нужно больше людей живых, более дееспособных людей с идеями, людей с позицией, патриотов нашего края выбирать во власть.

Константин Калиниченко: Если переходить к планам, пойдет бизнес в политику уже в 2020 году?

Игорь Савицкий: Я думаю, что не пойдет. Сейчас очень освещается Московская городская Дума. Она приравнивается к нашему областному Собранию по статусу. Но вы видите, разговоров много, эффекта - «0». Предприниматели, бизнес… опять же есть разный бизнес. Я имею в виду дееспособный, настоящий бизнес, который не живет за счет бюджета… Бюджетный бизнес, который сидит на бюджете, он туда пойдет, будет там лизать все, что попало, чтобы получить новые преференции и все остальное…

Нормальные предприниматели сейчас в политику не пойдут только потому, что никто не видит смысла там о чем-то говорить, это будут слова, сказанные впустую. А предприниматели не любят «пустые ходы», просто будем терять время, нервы, кричать что-то на этом собрании. Будем находиться все-равно в меньшинстве. Большинство власть, которая сейчас есть они не упустят… партийная система и много еще чего… эти выборы еще такие хитрые, в которых выбраться нормальному человеку практически невозможно.

Так что я думаю, что никто не пойдет во власть и в будущем году. Возможно я наслушался политологов, но у меня ощущение, что власти власть будет очень сложно удержать в будущем году. Если будут выборы, а они будут, у меня ощущение, что будут проблемы на выборах у власти. За власть голосовать народ не будет. Даже на таких искусственных выборах, которые сейчас созданы, выбираться будет весьма тяжело.

По экономике на будущий год что я в конце концов жду… Мое ощущение, даже если у нас будет перекос на нефтяном рынке, мы потеряем в цене до 40 долларов, это большим потрясением для России не будет.

Константин Калиниченко: У нас бюджет верстается из 40 или из 42 долларов…

Игорь Савицкий: Наш бюджет - это очень хитрое дело… Не раз пытался его прочитать. Мне там все понятно, но цифры не сходятся. По Газпрому не сходятся, по Роснефти не сходятся у меня цифры. Но это и утешает. Мое ощущение сегодня следующее… Даже с ростом 60 или 80 долларов за баррель нефти, эти деньги не попадают в Россию, не похожи мы на нефтяную страну. Я видел много нефтяных стран, я объездил Ближний Восток, типа Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии… Там дороги совершенно другие, народ живет по-другому, другая социальная политика. А потом прорывалась информация, что от нефти и газа мы имеем не более 30% дохода в бюджет. У меня сложилось впечатление, что, когда нефть идет из России в Западную Европу, Америку, есть какие-то посредники. Эту нефтяную маржу они кладут себе в карман, а деньги выводят из России. Это, с одной стороны, плохо: Россия разворовывается в очередной раз, мы не живем как нефтяная держава. А с другой стороны утешительно… У меня складывается ощущение, что мы живем за свой счет.

Константин Калиниченко: Научились за последнее время, да?

Игорь Савицкий: Да, хотя живем не сильно хорошо, но все-таки за свой счет, и все эти нефть и газ нам особо большой прибыли не приносят.

Константин Калиниченко: Небогато, но на свои…

Игорь Савицкий: Да, небогато, но на свои… Но тем не менее, даже если на рынке нефти в будущем году будут какие-то потрясения, я не думаю, что экономика России обвалится. Мы это переживем.

Константин Калиниченко: Ну, а регион… Что Вы ждете в жизни региона в следующем году? У нас большие муниципальные выборы, самые сложные для власти. Потому что там на местах сельские поселения, муниципальные фильтры их всегда очень сложно контролировать. Больше 1000 депутатов нужно мелких избрать. Понятно, что будут трудности… Что-то еще ожидаете позитивного, негативного?

Игорь Савицкий: Даже если партия «Яблоко» выберет всех глав районов, в Псковской области ничего не изменится. Это абсолютно формально. Партия «Яблоко» столь невыразительна, беспомощна и никчемна, что не поменяется ровным счетом ничего. Это не будет никаким потрясением. Если только начнут прорываться к власти люди Навального, шоу непременно будет. У нас правда не много таких людей. Но власть не допускает Навального к выборам, его боятся, там какой-то потенциал есть.

Константин Калиниченко: Да, увлекательная история с выборами будет… А вот для бизнеса хороший будет год?

Игорь Савицкий: Я думаю, что ненамного лучше этого года, в котором мы сейчас живем. Какого-то всплеска я не вижу, увеличения спроса на рынке ни в одной отрасли я тоже не вижу. Все останется на том же уровне. А может будет легкая стагнация. Но скорее 2-2,5% в будущем году мы дадим. Большого роста не будет, но все будет достаточно стабильно с моей точки зрения.

Опять же, если не пойдет в разнос наша власть. Но там намечаются такие законы, например, закон о суверенном интернете… Вот такие вещи способны очень сильно подорвать и экономическую, и политическую ситуацию в стране. Дальше, о программном обеспечении отечественном… закон будет… Это все очень серьезные вещи, народ может это не принять и не понять. Зря власть в этой ситуации раскачивает лодку.

Константин Калиниченко: Как-то слишком близко в организм наш залезает, в смартфоны, в квартиры наши…

Игорь Савицкий: Потом идея сделать один счет у каждого человека, чтобы отслеживать получение денег и все прочее. Мое ощущение, что это немудрые неправильные шаги и все это не к добру и плохо кончится для власти. А на рынке могут быть какие-то изменения только благодаря тому, что власть себя поведет недолжным образом и, по большому счету, сделает ситуацию в России неуправляемой.

Константин Калиниченко: Надеемся, что все будет хорошо. Эфир наш подходит к концу. Игорь Николаевич, что пожелаете псковичам в следующем году?

Игорь Савицкий: Я хочу пожелать всем псковичам хорошего Нового года и доброго Рождества. И чтобы все пожелание и мечты реализовались в будущем году. Так что удачи вам и счастья, уважаемые псковичи!

Константин Калиниченко: Присоединяюсь к этим пожеланиям. И наш эфир заканчивается. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня итоги года подводил Генеральный директор холдинга НПН, известный псковский промышленник, бизнесмен Игорь Савицкий.

Игорь Николаевич, спасибо, что были с нами! И в будущем году увидимся, я полагаю