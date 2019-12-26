Экономика

Принимать оплату по QR-кодам с 2020 будут кофейни и заправки

Российские банки в 2020 году продолжат расширение списка услуг и товаров, которые можно оплатить по QR-коду в рамках системы быстрых платежей (СБП), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на собственный опрос участников системы. Агентство отметило, что такой способ оплаты станет доступен в салонах связи, на заправках и в кофейнях.

По данным «РИА Новости», татарский банк «Ак Барс» ведет переговоры по внедрению системы оплаты с сетью аптек и некоторыми крупными продуктовыми ритейлерами. Сервис оплаты покупки через QR-код разработал СКБ-банк, к запуску сервиса готовится также «Почта банк». Райффайзенбанк работает над внедрением QR-кодов крупными торговыми сетями, брокерскими компаниями, страховым бизнесом, а также интеграторами для разных рынков. О преимуществах системы сообщил агентству и банк «Русский стандарт».

Как напоминает «Коммерсант», в феврале прошлого года Центробанк запустил СБП, позволяющую осуществлять по телефону M2M- и C2C-платежи в режиме Push (по инициативе отправителя). К системе подключено уже 20 кредитных организаций, в том числе 10 из 11 системно значимых банков. При этом Сбербанк, несмотря на законодательные требования, так и не подключился к системе. В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк оштрафовал Сбербанк на 1 млн руб. за неподключение к СБП, добавив, что надеется на скорейшее подключению этого банка к системе. Президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк закончит разработку и начнет тестирование систем для подключения к СБП в середине января.