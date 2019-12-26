Экономика

Псковская область не вошла в число «самых везучих» регионов по результатам выигрышей в новогодней лотерее «Русского лото»

В 2020 году в России стало на 99 миллионеров больше. Именно столько россиян выиграли по 1 000 000 рублей в праздничном 1316-м тираже «Русского лото».

По итогам розыгрыша топ самых везучих регионов 2020 года выглядит так:

Москва и Московская область — 20 миллионеров;

Санкт-Петербург — 7 миллионеров;

Республика Башкортостан — 6 миллионеров;

Ростовская область — 5 миллионеров;

Свердловская и Новосибирская области — 4 миллионера в каждой.

Добавим, что первым в Москву для оформления выигрыша в лотерейном центре приехал житель Ленинградской области Михаил Басманов. О выигрыше новоиспеченный миллионер узнал, когда ехал домой после празднования Нового года. «В тот момент, когда увидел сумму на экране телефона, я как раз спускался в метро. Победа была настолько неожиданной, что даже забыл, в какую сторону мне ехать, — рассказывает обладатель приза. — Я до сих пор под впечатлением. Очень рад, что год начался с такого потрясающего события».

На новогодний тираж участник купил десять случайных билетов. Как распорядиться выигрышем, Михаил еще не решил: будет советоваться с родными.

Победитель лотереи работает кладовщиком. Увлекается программированием и изучает новшества в области информационных технологий.