Экономика

Двух поставщиков новогодних детских подарков в Пскове оштрафовал Роспотребнадзор

По данным на 4 января этого года, Управлением Роспотребнадзора по Псковской области проведено 34 контрольно-надзорных мероприятия за соблюдением продажи товаров детского ассортимента, в том числе 30 объектов проверены с применением лабораторных исследований.

В результате проверено 15 объектов питания, 7 поставщиков пищевых продуктов, 9 объектов проведения мероприятий, 1 объект размещения. На 23 объектах выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе на 8 объектах, где реализовывались кондитерские изделия и новогодние подарки для детей.

В частности, в случае с ИП Лашкина, поставщиком новогодних подарков (г. Псков), дело направлено в суд на приостановление деятельности по ст. КоАП РФ.6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Судом принято решение о наложении штрафа на сумму 800 рублей, к моменту рассмотрения дела индивидуальный предприниматель приостановила деятельность (закрыла склад).

В деятельности поставщика новогодних подарков ИП Морозова (г. Псков) выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза. Составлено два протокола по ст. КоАП РФ 14.43 ч.2, наложен штраф на сумму 2 000 рублей и ст. 6.3. - штраф на сумму 1000 рублей.