Экономика

Порядка 10 тысяч различных животных досмотрели сотрудники Россельхознадзора на границе в Псковской области в 2019 году

В 2019 году в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации в Псковской области специалистами пограничного ветеринарного контроля досмотрено более 9400 животных, сообщает пресс-служба ведомства.

Из них около 6400 животных ввозились на территорию Российской Федерации, а около 3000 следовали в обратном направлении. Чаще всего ветеринарному контролю подвергался крупный и мелкий рогатый скот, лошади, кошки, собаки, свиньи, пушные звери, зоопарковые животные, также экзотические животные, в их числе королевский питон.

Также зафиксированы случаи, когда ввоз или вывоз животных был запрещён из-за нарушений ветеринарного законодательства. В большинстве случаев выявлялись нарушения Единых ветеринарных требований Евразийского экономического союза и Положения о Едином порядке осуществление ветконтроля на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, указаний Россельхознадзора и приказов Минсельхоза РФ.