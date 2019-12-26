Экономика

В территориальном Россельхознадзоре заявили о росте экспорта продукции животного происхождения

В 2019 году сохранена тенденция к росту экспорта продукции животного происхождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора.

«Анализируя объемы прохождения грузов через пункты пропуска на государственной границе Российской Федерации, расположенные в регионе ответственности управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, становится очевидным факт увеличения оборота экспортируемой продукции, подконтрольной государственному ветеринарному надзору», - уточнили в ведомстве.

Так, в 2018 году количество экспортируемых подконтрольных грузов составляло 170 865,86 тонн, а по состоянию на 30 ноября 2019 года экспорт продукции животноводства уже превысил объемы прошлых лет и составил 297 021,358 тонн.

Основной экспортируемой продукцией являются субпродукты (говяжьи, свиные, из мяса птицы), отправляемые в Гонконг и Вьетнам, а также корма и кормовые добавки для животных, вывозимые в Чехию, Германию, Литву и Вьетнам.

Экспортные поставки осуществляются с предприятий, аттестованных на хранение и переработку продукции.

Сотрудниками управления осуществлена ветеринарная сертификация продукции 93 отечественных производителей из 41 субъектов Российской Федерации, отправленной в 58 стран.

В настоящее время специалистами управления проводится работа по недопущению на европейский рынок продукции, качество и безопасность которой в ветеринарном отношении не подтверждена.