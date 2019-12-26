Экономика

Глава Роскачества назвал самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов перечислил продукцию, изготовленную в России, которая может конкурировать на международном рынке. Он отметил, что в России производят качественное мороженое, печенье и кондитерские изделия, пишет «Российская газета».

Российское премиальное мясо поставляется в Латинскую Америку, а показатели отечественного мяса птицы выше, чем у Европы и США, добавил он. Кроме того, по словам главы Роскачества, Россия успешно конкурирует на рынке круглого риса.

Протасов подчеркнул, что в стране учатся делать высококачественные сыры и вино. Он выразил надежду, что Россия станет конкурентной в производстве органической продукции.