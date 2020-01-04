Экономика

Зафиксирован рекордный скачок мировых цен на продукты

Мировые цены на продукты питания в прошедшем месяце достигли самого высокого за последние 5 лет уровня. Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, пишет Росбалт.

Индекс продовольственных цен ФАО составил в декабре 181,7 пункта, что на 2,5 процентного пункта больше, чем в ноябре. Это самый высокий показатель с декабря 2014 года.

В докладе организации поясняется, что рост произошел на фоне повышенного спроса на пальмовое масло и сахарный тростник для производства биотоплива.

В целом же за минувший год индикатор составил в среднем 171,5 пункта, что примерно на 1,8% выше, чем в 2018 году, но на 25% ниже своего пика в 2011 году.

Напомним также, что, по оценке Росстата, потребительские цены на продукты в РФ в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,6%. По сравнению с декабрем прошлого года цены на продукты увеличились на 1,9%.

При этом в ЕС потребительские цены на продукты питания за прошлый месяц увеличились на 0,3%. За 11 месяцев продуктовые цены поднялись на 2%.

Среди стран Евросоюза в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены на продукты питания наиболее заметно увеличились в Чехии, на Кипре, в Болгарии, а за период с начала 2019 года - в Болгарии, Польше, Словакии, Венгрии.

В отдельных странах в ноябре отмечалось снижение цен на продукты.

В России в ноябре наибольший прирост цен был отмечен на овощи - 6,6%, тогда как в среднем по странам Евросоюза - 0,7%. В ноябре в России по сравнению с октябрем 2019 года потребительские цены выросли на 0,3%, в среднем по ЕС снизились на 0,2%.