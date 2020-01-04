Экономика

Минэк спрогнозировал укрепление рубля вплоть до середины 2020 года

Министерство экономического развития России спрогнозировало продолжение тренда на укрепление рубля в первой половине 2020 года, пишут «Известия» со ссылкой на мониторинг ведомства «Картина кредитования».

«По оценке Минэкономразвития России, сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам и реализация текущих бюджетных параметров предопределят сохранение низкого уровня совокупного спроса, продолжение тренда на укрепление рубля и устойчивое закрепление инфляции ниже 3,0 % в первом полугодии 2020 года», - говорится в документе.

В ушедшем году рубль укрепился к доллару на 12,5%, что является вторым показателем в мире после украинской гривны.

При этом низкий совокупный спрос в экономике со стороны домохозяйств, компаний и бюджетного сектора влечет за собой низкое совокупное кредитное предложение - 4,8% ВВП за период с декабря 2018 по ноябрь 2019 года. Банковский кредит частному сектору по итогам ноября 2019 года составил 3,7%. В ведомстве подчеркивают, что темпы роста всех видом кредита нефинансовому сектору демонстрируют либо стагнацию, либо снижение.

Ранее в тот же день, рубль официальный курс евро снизился на 1,32 рубля до 68,05 рубля, а курс доллара на 67 копеек до 61,23 рубля.