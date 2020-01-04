Экономика

В Псковском районе откроют лесоперерабатывающее предприятие за 1,1 млрд рублей

В деревне Спасовщина Псковского района планируют открыть лесоперерабатывающего предприятия полного цикла. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, об этом стало известно во время рабочей встречи губернатора региона Михаила Ведерникова с учредителем компании «Оско-Иневест» Виктором Гешеле.

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«Планируется, что открытие произойдет в 2020 году. Общая сумма инвестиций в проект составит 1,1 миллиард рублей. На производстве планируется создать около 120 рабочих мест. Предприятие будет специализироваться на глубокой переработке древесины всех видов и сортов в тарные доски и топливные гранулы», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что на данный момент в деревне Спасовщина уже возведено здание лесопильного цеха. Рабочие приступили к монтажу нового оборудования, строится котельная и здание административно-хозяйственного комплекса. Введение в эксплуатацию производства позволит участвовать в аукционах на аренду лесных участков.

Руководство организации также представило губернатору проект по дальнейшему расширению производства. Реализовать второй этап планируется в Порховском районе. После введения в строй всех мощностей объем готовой продукции составит около 80 тысяч кубических метров досок и 100 тысяч тонн топливных гранул в год. В будущем спектр продукции может быть расширен за счет производства фанеры и шпона.

Во время переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. По поручению Михаила Ведерникова администрация Псковской области проработает вопрос предоставления льгот и других мер поддержки для реализации инвестиционного проекта.