Экономика

Псковская область полностью выполнила задачи по нацпроекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

Задачи по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства» («Поддержка МСП») выполнили в Псковской области на 100%. Об этом 9 января сообщил в соцсети Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Источник: pskov.ru

«Нацпроект «Поддержка малого и среднего предпринимательства» первым пришел к 100% и в целом пользовался большим спросом у целевой аудитории. В течение года за счет средств нацпроекта предоставлено 22 поручительства (76 миллионов рублей) и 277 микрозаймов (188,32 миллиона рублей)», - написал Михаил Ведерников.

Также губернатор добавил, что сейчас в Псковской области ведется работа по открытию центра «Мой Бизнес». Планируется, что Центр заработает в конце февраля 2020 года.

«Для дальнейшего обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям великолукского технопарка "Электрополис" его управляющей компании направлено 252 миллиона рублей бюджетных средств и 112 миллиона - внебюджетных», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатора напомнил, что главная цель этого нацпроекта - помощь в акселерации МСП: «В 2020 году на эти цели будут направлены 341 миллион рублей из 392 миллионов рублей, предусмотренных в рамках нацпроекта. До конца зимы состоится встреча с представителями сектора, для обсуждения результатов работы в 2019 году и плюсов и минусов существующей системы поддержки».