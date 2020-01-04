Экономика

Минэкономразвития повысит привлекательность российских офшоров

Министерство экономики и развития РФ разработало меры для увеличения популярности специальных административных районов (САР), известных как российские офшоры, чтобы в дальнейшем увеличить число их резидентов, сообщил «Известиям» заместитель главы ведомства Илья Торосов.

Так, планируется ввести «транзитную редомициляцию» - механизм, который даст возможность переезжать в «российские офшоры» в два и более этапа через промежуточные юрисдикции.

Кроме того, предполагается освободить от налогов зарубежные филиалы фирм-резидентов.

Торосов также уточнил, что ведомство в целом настроено на расширение географии редомициляции, и в скором времени станет возможным «переезд» с Виргинских островов - одного из крупнейших мировых офшоров.