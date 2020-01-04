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Экономика

Онлайн-ритейлеры протестировали упрощенную оплату товаров

13.01.2020 08:28|ПсковКомментариев: 0

Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет сделать покупку в интернет-магазине через сервис Банка России (ЦБ) без QR-кода, выяснили «Известия».

К системе уже подключились 36 банков, но пока оплату товаров и услуг тестируют только восемь финансовых организаций. В ЦБ ожидают, что она будет полномасштабно развернута уже в 2020 году. Чтобы сделать покупки с помощью новой технологии, нужно в мобильном приложении магазина выбрать способ оплаты «через СБП» — после нажатия этой кнопки клиента «перебросит» в приложение его мобильного банка, где он сможет подтвердить платеж.

Больше половины предоплаченных заказов приходится на мобильное приложение — новый способ оплаты подойдет пользователям, которые совершают покупки со смартфона, отмечают эксперты.

Продавцам выгодно, чтобы их клиенты платили через СБП, поскольку таким образом они избегают высоких тарифов за эквайринг.

Ранее «Известия» писали, что оплата через QR-код при заказе товара в онлайн-магазине неудобна, поскольку клиент со смартфона не сможет просканировать код на своем экране, а введение реквизитов потребует дополнительных действий от него.

Источник: Псковская Лента Новостей
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