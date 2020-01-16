Экономика

Бизнес-омбудсмен считает некоторые положения новых Правил благоустройства Пскова излишними и необоснованными

Администрацией Пскова по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области продлен срок проведения публичных консультаций по обсуждению измененных Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате псковского омбудсмена.

Правила регламентируют множество положений, которые в том числе косвенно или напрямую касаются предпринимательской деятельности. Например, владельцам торговых комплексов придется пересмотреть весь механизм размещения информации на фасадах своих зданий.

В конце декабря бизнес-омбудсменом региона Аркадием Мурылевым было направлено подробное заключение в отношении планируемых изменений раздела XIII, устанавливающего правила размещения вывесок в Пскове с замечаниями.

Так, одно из условий нового дизайн-кода содержит положение о том, что вывески, размещаемые на одном фасаде торгового центра, должны быть выполнены в одной цветовой гамме и из одного материала, а также устанавливается определенный перечень шрифтов, возможных для исполнения вывесок. По мнению уполномоченного, такого рода положения излишние и необоснованные.

Следует напомнить, что любой житель города, в том числе, предприниматель может выразить свое мнение относительно указанного проекта, с которым можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации.

«Данные Правила в корне изменят концепцию городского оформления, и это коснется каждого предпринимателя, поэтому именно сейчас, до момента принятия новой редакции, необходимо направить свои замечания и предложения в адрес ответственного органа (указанного на официальном сайте городской администрации) или в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области на адрес электронной почты pskov@ombudsmanbiz.ru. На текущий момент необходимо мнение предпринимательского сообщества во избежание недопонимания в будущем!», - уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена.