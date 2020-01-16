Экономика

Мировой экономике грозит новая Великая депрессия - глава МВФ

Мировой экономике грозит новая Великая депрессия, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, к этому могут привести рекордно возросшее неравенство в обществе и нестабильность финансового сектора, передает «Росбалт».

Как пишет The Guardian, в МВФ считают, что текущая ситуация в мире напоминает 1920-е, когда в 1929 году случился крах на биржах.

Значительное неравенство в доходах населения в странах может привести к «политическим потрясениям», указала Георгиева. Она упомянула Великобританию, где 10% богатейших граждан владеют таким же состоянием, как и 50% наименее состоятельных. В будущем каждый четвертый молодой житель Европы рискует оказаться в нищете, считает она.

Также, по мнению главы МВФ, спровоцировать нестабильность на финансовых рынках могут изменение климата и усиление торгового протекционизма.

Помимо этого, Георгиева призвала «значительно обновить» глобальную торговую систему на фоне экономических споров между США и Европой.