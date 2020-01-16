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Экономика

ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году

20.01.2020 13:42|ПсковКомментариев: 0

В 2019 году ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей, что на 9% больше, чем годом ранее. Рост был обеспечен за счет оптимизации продуктовой линейки и предоставления клиентам эксклюзивных условий благодаря развитию отношений с производителями, импортёрами и поставщиками. Положительной динамике также способствовали позитивный рыночный тренд и программа субсидирования министерства промышленности и торговли.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВТБ, топ-3 регионов по объему продаж за прошедший год не изменился: Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Городами, показавшими самую высокую динамику в продажах, стали Казань, Владивосток и Кемерово. Здесь количество переданного транспорта увеличилось более чем в полтора раза. Также активный рост продаж произошел в Пятигорске (39% к предыдущему году), Ижевске (37,2%), Калуге (33,3%), Вологде (29,9%), Перми (27,8%) и Уфе (24,7%).

Наибольшую долю продаж легковых автомобилей по итогам 2019 года в портфеле ВТБ Лизинг составили кроссоверы и внедорожники – 51,19%. На втором месте традиционно находятся седаны – 31,39%. Универсалы занимают третье место с 9,63% от продаж всех легковых ТС. Четвертое место делят схожие типы кузова – хэтчбэк и лифтбэк – 6,6% в совокупности. Купе, минивэны, пикапы и прочие типы кузова, не вошедшие в основной перечень, не так популярны в корпоративных продажах.

Среди бюджетных автомобилей в портфеле ВТБ Лизинг наибольшие объемы продаж пришлись на LADA и KIA – более 40% в совокупности, Toyota (10,4%), Volkswagen (9%), Renault (8,9%). В категории «премиум» наибольшим спросом пользовались марки BMW – более 30%, Mercedes-Benz – 16,8%, Land Rover – 14,7%.

Наиболее крупные корпоративные сделки в сегменте легковых автомобилей были заключены по автомобилям Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

«Мы ожидаем, что в 2020 г. рынок автолизинга продолжит расти, рост составит порядка 15-17%. На протяжении последних лет он ежегодно стабильно демонстрирует положительную динамику. Считаем, что потенциал еще далеко не исчерпан. ВТБ Лизинг сегодня активно развивает данное направление. Создание оптимальных продуктов для наших клиентов является стратегическим приоритетом компании», - отметил руководитель управления развития бизнеса автолизинга компании Вячеслав Михайлов.

Теги: #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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