Экономика

За два года число занятых в бизнесе в Псковской области уменьшилось на 6,2 тыс. человек

«Потуги государства в части развития малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроектов, к сожалению, пока не ведут к увеличению объектов МСП и занятых в бизнесе», - об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

По его словам, число объектов малого и среднего бизнеса падает из года в год. «По состоянию на 10 января у нас в регионе было зарегистрировано 22 114 субъектов МСП, в то время как год назад - 22 400, а по состоянию на 1 января 2018 года - 22 800», - привел цифры гость студии.

Падает, по его словам, и число занятых в бизнесе. В начале 2018 года их было 66 500, а в начале 2020 года - уже 60 200.

«Пока все потуги государства в части нацпроектов, развития малого и среднего предпринимательства не ведут к увеличению объектов МСП и занятых. Возможно, когда-то меры популяризации стрельнут, но все-то хотят эффект получить сейчас», - резюмировал омбудсмен.