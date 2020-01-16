Экономика

«Эхономика» с Аркадием Мурылевым. ВИДЕО

Сегодня, 21 января, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей существует в России с 2012 года. В Псковской области на должность бизнес-омбудсмена сначала был назначен экс-градоначальник Петр Слепченко, а затем его на этом посту сменил экс-депутат областного Собрания Аркадий Мурылев.

От кого и от чего приходится сегодня защищать права предпринимателей? С какими вопросами они обращаются к уполномоченному и его помощникам? Какие проблемы псковские предприниматели считают наиболее острыми и удается ли их решить с помощью бизнес-омбудсмена? Каких решений ждут псковское предпринимательское сообщество от федеральных и региональных властей, которые могут улучшить условия ведения бизнеса в нашей области?

Об этом ведущий программы Алексей Овчинников попросил сегодня рассказать своего гостя и соведущего - регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева.