Экономика

Псковскому бизнес-омбудсмену стали чаще жаловаться по вопросу внешнего облика торговых павильонов

Увеличилось количество обращений от предпринимателей к псковскому бизнес-омбудсмену Аркадию Мурылеву по вопросам соответствия внешнего вида ларьков. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, подводя итоги предыдущего года.

«Обращения от бизнеса, как всегда, разносторонние, касаются разных видов предпринимательства. В четвертом квартале, например, стали опять массово поступать обращения от владельцев нестационарных торговых объектов Пскова. То есть этот вопрос вновь вышел на поверхность, хотя казалось, что волна спала», - отметил гость студии, связав этот факт с действиями администрации Пскова в части наведения порядка с внешним обликом торговых павильонов. Аркадий Мурылев участвует в работе по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов Пскова. Завтра пройдет очередное заседание комиссии по данному вопросу.

В целом 2019 год был непростым для предпринимателей, в том числе в связи с большим объемом изменений в федеральном законодательстве, особенно для тех, кто занимается торговлей. «Плотно работали с бизнесом по предстоящим в 2021 году изменениям федерального законодательства, в частности, по отмене ЕНВД. Мы предлагали не отменять ЕНВД, а преобразовать его, чтоб предприниматели могли плавно перейти на другие налоговые режимы», - пояснил Аркадий Мурылев.